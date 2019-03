Aprilia ne popuča: Februarja so nam dejali, da so Ducatijeva krilca nelegalna, sedaj pa ...

Moštva, ki so se po uvodni dirki sezone v Losailu pritožila, se še vedno niso sprijaznila, da komisarji niso diskvalificirali Doviziosa, Danila Petruccija in Jacka Millerja , ki so vsi na dirki omenjena krilca uporabljali. Najbolj konkretne dokaze za kršitev tehničnega pravilnika s strani Ducatija so zbrali pri moštvu Aprilie, ki so tehnične delegate prvenstva motoGP na domnevne kršitve opozarjali že me februarskimi testiranji v Sepangu. To je potrdil tudi vodja dirkaškega oddelka Aprilie Massimo Rivola .

"Potrebno je povedati celotno zgodbo, kako je sestavljen tehnični pravilnik. Na zadnji dirki lanske sezone v Valencii je podoben dodatek na zadnjem delu motocikla uporabilo moštvo Yamahe. Ta dodatek je bil sprejet kot legalen, ker je bila dežna dirka in je to predvsem služilo kot dodatek, ki je preprečeval nabiranje vode po zadnjim kolesom," je uvodoma v pogovoru za Gazzetta dello Sport dejal Rivola, ki je bil eden iz med pobudnikov protesta po dirki za VN Katarja.

"Ta rešitev je vsem moštvom odprla oči. In zato smo pred začetkom sezone odšli do tehničnega delegata in vprašali, če lahko nadaljujemo razvoj v tej smeri, saj je bilo očitno, da je lahko to velika prednost na dirkah. Odgovor pa je bil, da je tovrsten dodatek sprejemljiv zgolj na dežnih dirkah in zato smo prenehali z razvojem v to smer. In to obrazložitev imamo na papirju in bomo vse te dokaze predstavili komisiji mednarodne motociklistične zveze,"nadaljuje Rivola. "Kar je nam čudno, je to, da imam na računalniku elektronsko pošto, z datumom 19. februar, kjer je zapisano, da takšen dodatek na motociklu ni dovoljen. Zelo enostavno je ugotoviti, kaj je Ducati pridobil s tem," še zaključi Rivola in je tako jasno nakazal, da zgodba s krilci še nikakor ni zaključena.