Aprilia obljubila zvestobo razredu motoGP do leta 2026

Gre za petletno podaljšanje sodelovanja, ki ga je na uradni spletni strani prvenstva MotoGP potrdilo podjetje Dorna Sports. Aprilia bo igrala "eno glavnih vlog v kraljevem razredu", so zapisali pri Dorni, s tem pa da so potrdili svojo namero o "tehnološkem razvoju in eksperimentalni odličnosti znotraj Piaggo Groupa".

Od leta 2022 bo Aprilia Racing nastopala kot konstruktor s tovarniško ekipo in motocikli RS-GP. Končalo se bo sodelovanje z Gresini Racingom, ki je Aprilio spremljal od leta 2015, so dodali. Aprilia se je tudi "iz srca" zahvalila Gresiniju za sodelovanje in "ganljive ter čustvene spomine na Fausta (Gresinija)".

Rivola: To je naraven korak

"Jasno je, da sem zelo vesel, ker je prišlo do tega dogovora,"je v uradni izjavi povedal izvršni direktor Aprilia Racinga Massimo Rivola. "Od naslednje sezone bomo nastopali kot konstruktorji. To odpira nove in upajmo da izvrstne možnosti, morali pa se bomo spopasti s številnimi dodatnimi odgovornostmi. Ta korak, ki smo ga storili, je naraven, medtem ko začenjamo opažati prve pozitivne znake trdega dela, ki smo ga opravili v Noaleju, kot prvo in najpomembneje na naši strukturi, posledično pa na naših prekrasnih motociklih RS-GP. V tem trenutku gredo naše misli in zahvale Gresini Racingu, ki nas je vsa ta leta spremljal. V iskrenem spominu na Fausta želim ekipi in vsem zaposlenim kar največ uspehov v prihodnjih sezonah."

Izvršni direktor Dorne Carmelo Ezpeletapa je dodal: "Dorna in Aprilia podaljšujeta partnerski odnos in to je res pozitivna novica za svetovno prvenstvo. Navdušeni smo, ker nadaljujemo s tem sodelovanjem z italijanskim proizvajalcem v projektu, ki si je zastavil številne fascinantne cilje, ne le glede dirkaških predstav, temveč na splošno pri tehnični odličnosti."

Aprilio je uradna spletna stran svetovnega prvenstva predstavila kot eno najuspešnejših znamk v zgodovini motociklistične karavane, saj imajo v Noaleju zbranih že kar 54 naslovov svetovnega prvaka, če štejemo še sedem zmag v prvenstvu superbike ter devet v off-roadu. Zabeležili so že 294 zmag na dirkah za veliko nagrado, v tem pogledu pa se z Italijani ne more meriti noben evropski proizvajalec, kot glavne ase, ki so v svojih karierah nastopali na Apriliah, pa omenjajo Maxa Biaggija, Lorisa Capirossija, Alexa Gramignija, Valentina Rossija, Jorgeja Lorenza, Caseyja Stonerja, Manuela Poggialija, Marca Simoncellija ter Alvara Bautisto.