Aprilia podaljšala pogodbi z Aleixom Espargarojem in Maverickom Vinalesom

Aprilijin direktor Massimo Rivola je ob naznanitvi podaljšanja pogodbe povedal, da je "vesel, ker sta omenjena dirkača podaljšala sodelovanje z Aprilio". "V mislih nisem imel nobenih drugih dirkačev. Aleix je pomagal zgraditi to 'družino' in za člana te družine imamo tudi Mavericka," je še dodal Rivola.

Če bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti, bo tako eden najbolj vročih dirkačev te sezone Aleix Espargaro pri Aprilii kar osem let. "Zelo sem zadovoljen. Naredili smo izjemno delo v zadnjih šestih letih. Konec leta 2024 bo zame polnih osem let pri Aprilli. Tako s človeškega kot tehničnega pogleda je izjemno biti tukaj. Zdaj sem lahko še bolj osredotočen in miren. Pred nami je izjemna priložnost že to sezono," je povedal Aleix Espargaro.

32-letni dirkač je opomnil, da so ljudje govorili, da bo to zanj konec kariere, ko je Suzukija zapustil za Aprilio. "Enako so govorili za Mavericka, ko je prišel k nam iz Yamahe. Toda prišli smo do te točke, kjer vodimo v ekipnem seštevku aktualne sezone," je poudaril Aleix Espargaro.

Glede na to, da je Espargaro v tej sezoni kazal izjemne predstave, je bilo pričakovati, da se bo Aprilia zavzela za podaljšanje pogodbe, saj so najbrž na vrata Katalonca potrkali tudi iz kakšne druge ekipe razreda motoGP. Bolj nejasen je bil status Vinalesa, ki se zaenkrat še ni uspel približati rezultatom moštvenega kolege. Trenutno je njegova najboljša uvrstitev sedmo mesto. "Zelo sem vesel, da bom lahko nadaljeval z delom in napredkom tu," je priznal Vinales. "Gre za dodatno mero samozavesti. Z Aprilio lepo rastemo. Takoj ko sem prestopil vrata Aprilie, sem začutil, da je to moj dom," je zaključil Vinales.

Z rojakom Aleixom Espargarojem bosta že ta konec tedna lovila nov oder za zmagovalce, saj je pred dirkači VN Italije v Mugellu.