Aprilia postala pomemben 'igralec' v karavani: Hočemo še več!

Na koncu je končal na četrtem mestu v skupnem seštevku z osvojenimi 212 točkami. Brez kančka dvoma je za 33-letnim dirkačem Aprilie najboljša sezona doslej. "Šest stopničk je nekaj, kar nas veseli, in nekaj, na čemer lahko gradimo," je v pogovoru za Corriere Dello Sport "ustrelil" direktor ekipe Aprilia Romano Albesiano. "Ob tem me veseli spoznanje, da Aleix sploh še ni pokazal vsega. Še veliko ima rezerv, čeprav je zelo izkušen dirkač," opaža prvi med enakimi pri Aprilii. "Škoda, da je v zaključku lanske sezone malce padel z rezultati. Prav lahko bi se zgodilo, da bi končali na zmagovalnem odru v konkurenci dirkačev. Tudi s skupnim četrtim mestom smo več kot zadovoljni in tudi tretjim med konstruktorji," sporoča Albesiano, ki se je ekipi pridružil leta 2017, in od tedaj je italijansko moštvo le še napredovalo in si v lanski sezoni izborilo status ekipe, na katero je potrebno računati na vsaki dirki, ko gre za razplet pri vrhu ... "Postali smo pomemben igralec v motociklistični karavani. Hvala vsem, ki so pripomogli na tej naši poti."