Aprilia potrdila: Martina tudi v Argentini še ne bo na startu

V Buriramu so že zarohneli motorji dirkačev razreda motoGP z izjemo motorja s številko ena, ki bo počival do konca marca, ko bo na sporedu velika nagrade Amerik.

To seveda ni začetek sezone kot so si ga želeli pri Aprilii, ki bodo sedaj ves trud vložili v Marca Bezzecchija . "Več kot očitno se počutim slabo. Toda mislim, da je sedaj naprej čas, da se trudimo s tem, kar imamo. Zato se veselim, da bo Marco opravil odlično delo tako, kot ga je opravil že na testiranjih, in da bo Savadori še naprej dobro razvijal motocikel," je za medije še dodal Rivola.

53-letni nekdanji športni direktor Ferrarija je ob tem tudi razkril, kako je zvedel za padec, ki je Martinu vzel začetek sezone: "Takoj ko me je poklical in rekel Massimo, sem vedel da je nekaj narobe in ga vprašal če je padel. Nato pa sem mu rekel, da moramo iti korak za korakom in dati njegovo zdravje na prvo mesto."

Hkrati pa je vodilni mož Aprilie o Martinu še dodal: "On je borec, gladiator. Prepričan sem, da razmišlja o jutrišnji dirki in, da bi vozil tudi z zobmi, če bi mu bilo treba. Toda na nas je, da mu rečemo naj si vzame čas. O prvenstvu bomo razmišljali kasneje, zdaj je prednostna naloga njegovo zdravje."