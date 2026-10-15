Aprilia pred težko odločitvijo: bodo šefi posegli z ukazi? Ducati: Mi se tega ne gremo

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Tehnični direktor Aprilie Fabiano Sterlacchini je dal jasno vedeti, da bi lahko v Noaleju kmalu sprejeli pomembno odločitev. "Na neki točki bomo morali potegniti črto, sprejeti odločitev in dati navodila," je za Gazzetto Dello Sport dejal Sterlacchini. To za zdaj še ni ultimat, je pa jasen znak, da je osvojitev naslova svetovnega prvaka postala absolutna prioriteta italijanskega proizvajalca.

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Sobotna sprinterska dirka v Mandaliki je bila za Aprilio boleča. Marco Bezzecchi in Raul Fernandez sta že v prvem zavoju končala v pesku, medtem ko je Jorge Martin na poti do zmage moral zmanjšati tempo zaradi tveganja kazni zaradi prenizkega tlaka v prednji pnevmatiki. Največ je pridobil Marc Marquez, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.

Jorge Martin FOTO: AP

Že dan pozneje pa se je slika povsem spremenila. Aprilia je slavila izjemen ekipni uspeh z zasedbo prvih štirih mest. Zmagal je Bezzecchi pred Fernandezom, Martinom in Aijem Oguro, Martin pa se je vrnil na vrh prvenstvene lestvice, čeprav ima pred Marquezom le še dve točki prednosti.

Očitek Bezzecchiju

Po sprinterski dirki se je v ozadju razvilo precej nezadovoljstva. Fernandez naj ne bi bil navdušen nad Bezzecchijevo vožnjo v prvem zavoju in mu je očital, da se je preveč osredotočal na interno rivalstvo znotraj Aprilie, premalo pa na boj proti Ducatiju.

Zato je sledil pogovor med Apriliinimi dirkači, vključno z ekipo Trackhouse, saj si vodstvo moštva ne želi novih nepotrebnih zapletov v ključnem delu prvenstva.

Ducati: Mi tega ne počnemo

Vprašanje moštvenih ukazov je komentiral tudi Ducatijev športni direktor Davide Tardozzi. "Moštvenih strategij nismo nikoli uporabljali. Če se Aprilia odloči za to, je to njihova odločitev," je rožnatemu športnemu časniku zaupal izkušeni Italijan.

Davide Tardozzi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Ob tem je dodal, da je Ducati v preteklosti vedno korektno sodeloval tudi s satelitskimi ekipami in da bi moral šport ostati pred poslovnimi interesi.

Kaj bo storila Aprilia?

Do konca sezone je ostalo le še nekaj dirk, zato je dilema vse bolj pereča. Martin vodi v skupnem seštevku in je glavni Apriliin adut za naslov. Bezzecchi je po novi zmagi znova v odlični formi, a zaostaja 46 točk, Fernandez pa lovi uvrstitev med najboljših pet v prvenstvu.

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V Noaleju tako stojijo pred zahtevno odločitvijo: vsem dirkačem pustiti proste roke in tvegati nove incidente ali pa vzpostaviti jasno hierarhijo ter zahtevati, da preostali vozniki pomagajo Martinu v boju za naslov.

Za dirkače, katerih edini cilj je zmaga, takšen dogovor ne bi bil ravno preprost. Ravno zato bo odločitev Aprilie v prihodnjih tednih ena najbolj zanimivih zgodb zaključka letošnje sezone MotoGP.

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