Aprilia pred težko odločitvijo: bodo šefi posegli z ukazi? Ducati: Mi se tega ne gremo

Tehnični direktor Aprilie Fabiano Sterlacchini je dal jasno vedeti, da bi lahko v Noaleju kmalu sprejeli pomembno odločitev. "Na neki točki bomo morali potegniti črto, sprejeti odločitev in dati navodila," je za Gazzetto Dello Sport dejal Sterlacchini. To za zdaj še ni ultimat, je pa jasen znak, da je osvojitev naslova svetovnega prvaka postala absolutna prioriteta italijanskega proizvajalca.
Indonezija razkrila dve plati Aprilie
Sobotna sprinterska dirka v Mandaliki je bila za Aprilio boleča. Marco Bezzecchi in Raul Fernandez sta že v prvem zavoju končala v pesku, medtem ko je Jorge Martin na poti do zmage moral zmanjšati tempo zaradi tveganja kazni zaradi prenizkega tlaka v prednji pnevmatiki. Največ je pridobil Marc Marquez, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.
Že dan pozneje pa se je slika povsem spremenila. Aprilia je slavila izjemen ekipni uspeh z zasedbo prvih štirih mest. Zmagal je Bezzecchi pred Fernandezom, Martinom in Aijem Oguro, Martin pa se je vrnil na vrh prvenstvene lestvice, čeprav ima pred Marquezom le še dve točki prednosti.
Očitek Bezzecchiju
Po sprinterski dirki se je v ozadju razvilo precej nezadovoljstva. Fernandez naj ne bi bil navdušen nad Bezzecchijevo vožnjo v prvem zavoju in mu je očital, da se je preveč osredotočal na interno rivalstvo znotraj Aprilie, premalo pa na boj proti Ducatiju.
Zato je sledil pogovor med Apriliinimi dirkači, vključno z ekipo Trackhouse, saj si vodstvo moštva ne želi novih nepotrebnih zapletov v ključnem delu prvenstva.
Ducati: Mi tega ne počnemo
Vprašanje moštvenih ukazov je komentiral tudi Ducatijev športni direktor Davide Tardozzi. "Moštvenih strategij nismo nikoli uporabljali. Če se Aprilia odloči za to, je to njihova odločitev," je rožnatemu športnemu časniku zaupal izkušeni Italijan.
Ob tem je dodal, da je Ducati v preteklosti vedno korektno sodeloval tudi s satelitskimi ekipami in da bi moral šport ostati pred poslovnimi interesi.
Kaj bo storila Aprilia?
Do konca sezone je ostalo le še nekaj dirk, zato je dilema vse bolj pereča. Martin vodi v skupnem seštevku in je glavni Apriliin adut za naslov. Bezzecchi je po novi zmagi znova v odlični formi, a zaostaja 46 točk, Fernandez pa lovi uvrstitev med najboljših pet v prvenstvu.
V Noaleju tako stojijo pred zahtevno odločitvijo: vsem dirkačem pustiti proste roke in tvegati nove incidente ali pa vzpostaviti jasno hierarhijo ter zahtevati, da preostali vozniki pomagajo Martinu v boju za naslov.
Za dirkače, katerih edini cilj je zmaga, takšen dogovor ne bi bil ravno preprost. Ravno zato bo odločitev Aprilie v prihodnjih tednih ena najbolj zanimivih zgodb zaključka letošnje sezone MotoGP.
Moštveni ukazi so strateška navodila, ki jih vodstvo dirkaške ekipe poda svojim voznikom med samo dirko ali pred njo. Cilj teh ukazov je maksimirati možnosti za uspeh celotnega moštva ali določenega voznika, ki se bori za naslov prvaka. To lahko vključuje navodila, naj hitrejši dirkač ne prehiti svojega moštvenega kolega, ali pa zahtevo, da drugi voznik zmanjša tempo in s tem zaščiti vodilnega dirkača pred napadi tekmecev iz drugih ekip.
Satelitska ekipa v MotoGP je neodvisna dirkaška ekipa, ki od večjega tovarniškega proizvajalca (kot sta Aprilia ali Ducati) najema ali kupuje dirkalnike. Čeprav so te ekipe samostojne pravne osebe, imajo pogosto tesno tehnično in poslovno sodelovanje s tovarno, od katere dobijo opremo. Satelitske ekipe so ključne za razvoj mladih talentov in pridobivanje dodatnih podatkov na stezi, vendar so pogosto v podrejenem položaju v primerjavi s tovarniško ekipo, ki ima prednost pri razvoju novih komponent.
Sprinterska dirka (Sprint Race) je krajša različica glavne dirke, ki so jo v prvenstvo MotoGP uvedli leta 2023. Poteka ob sobotah in traja približno polovico razdalje glavne nedeljske dirke. Za razliko od glavne dirke, kjer dirkači tekmujejo za polne točke, sprinterska dirka prinaša manjše število točk za prvih devet uvrščenih. Njen namen je povečati zanimanje gledalcev in zagotoviti več akcije skozi celoten dirkaški konec tedna.
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