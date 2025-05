Martin pred odhodom iz Aprilie? Ekipa vztraja pri veljavnosti pogodbe

Čeprav si še ni priboril nobene točke in se nahaja na dnu skupne razvrstitve, naj bi Španec v Le Mansu vodstvo Aprilie obvestil o nameri aktivacije izstopne klavzule za leto 2026. Kljub temu naj bi bil pripravljen ocenjevalno obdobje podaljšati do dirke v San Marinu sredi septembra.

Spodaj so besede, ki so jih zapisali pri Aprilii:

"Pogodba med Aprilia Racing in Martinom je veljavna in v polni veljavi, zato jo morata obe strani spoštovati do izteka, torej do konca leta 2026. Aprilia Racing je vse svoje obveznosti doslej izpolnila v celoti, v dogovorjenih rokih in pod dogovorjenimi pogoji – in jih bo izpolnjevala tudi v prihodnje," navajajo.