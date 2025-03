Na kraju zločina: V Argentini se je začel spor med Rossijem in Marquezom

Termas de Rio Hondo ta konec tedna gosti najhitrejše motociklistične dirkače na svetu. Argentinska steza je znana po odličnih dirkah, ena izmed njih pa je leta 2018 prinesla zadnje trčenje med dvema izmed najboljših dirkačev v zgodovini športa Marcom Marquezom in Valentinom Rossijem. Njuni odnosi so bili načeti že od leta 2015, incident v Argentini pa jih je dokončno skazil in dirkača od takrat v javnosti nista več spregovorila.

Dirka za veliko nagrado Argentine leta 2018 sodi med najbolj dramatične dirke razreda motoGP. Že začelo se je pestro, organizatorji so namreč razmere pred dirko ocenili za mokre, kljub temu pa se je zmagovalec sobotnih kvalifikacij Jack Miller odločil za pnevmatike za suho stezo. Za to potezo so se nato po spoznavnem krogu odločili tudi vsi ostali tekmeci. Menjava motocikla po spoznavnem krogu se navadno kaznuje s startom izpred garaž, vendar so organizatorji presodili, da v tem primeru zaradi tako velikega števila dirkačev ne bi bilo dovolj varno, zato so vsem dovolili dirko začeti z običajnih startnih položajev, Millerju pa so podarili nekaj mest prednosti.

Za veliko napetosti še pred začetkom dirke je poskrbel Marc Marquez, ki mu je po ogrevalnem krogu na startno-ciljni ravnini ugasnil motocikel. Uspel ga je zagnati pravočasno, a v neskladju s pravili, zato so mu organizatorji nakazali, da mora startati izpred garaž. Vendar Španec tega ni storil in že v uvodnem krogu povedel. Kazni pa ni ušel in vodstvo tekmovanja mu je namenilo vožnjo skozi bokse, s tem pa je iz vodstva padel na 19. mesto. Hitro je pridobival mesto za mestom in se v zaključku dirke približal šestouvrščenemu Valentinu Rossiju. Marquez je ob prehitevanju trčil vanj, Italijan je pri tem moral odpeljati širšo linijo, zapeljal je na travo in padel. Devetkratni svetovni prvak je pobral motocikel in končal izven petnajsterice, Španec pa je ciljno črto prečkal kot peti, po koncu dirke pa dobil 30-sekundni pribitek in tudi on ostal brez točk.

Ta incident je bil pika na i že tako načetemu odnosu med Rossijem in Marquezom, ki je od te dirke dalje prerastel v pravi spor. Italijan od takrat Špancu ni namenil prav veliko lepih besed, dva izmed najboljših dirkačev v zgodovini športa pa od takrat v javnosti nista več spregovorila.

Prav v Argentini smo leta 2015 videli sploh prvi trk med Marquezom in Rossijem. Takrat je bila situacija ravno obratna, Španec je bil v vodstvu, Italijan pa mu je nekaj krogov pred koncem dirke približal. Dirkača sta se udarila za zmago, ob enem izmed prehitevanj pa je Rossi z zadkom zadel v prednji del Marquezovega motocikla. Osemkratni svetovni prvak je dirko končal na tleh, "dirkaški doktor" pa se je odpeljal zmagi naproti.

Po tem sta dirkača trčila še trikrat. V letu 2015 sta imela bližnje srečanje še na Nizozemskem in v malezijskem Sepangu, zadnji trk pa je bil, kot že omenjeno, leta 2018 v Argentini.

Argentinska steza sicer Marquezu zelo ustreza. Na njej je slavil v letih 2014, 2016 in nazadnje leta 2019, ko je tudi zadnjič dirkal na tej stezi. Zaradi poškodb je namreč v sezonah 2022 in 2023 to prizorišče izpustil, v lanski sezoni pa ga ni bilo na koledarju.

VN Argentine 2025 FOTO: Kanal A icon-expand

