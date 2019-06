Lahko Rossi nadaljuje serijo in po letih 2013, 2015 in 2017 zmaga v Assnu?

V točkovanju za naslov svetovnega prvaka je Marc Marquez z zmago v Barceloni le še povečal svojo prednost, a pri tem mu je krepko "pomagal" tudi njegov moštveni kolega Jorge Lorenzo , ki je s sabo "odnesel" Andreo Doviziosa, Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija . Slednji je upal, da se bo Yamahi odprlo na VN Katalonije, a bo moral počakati na naslednjo priložnost. To je VN Nizozemske, ki je na sporedu ta konec tedna. Rossi je desetkrat zmagal na tem dirkališču, osemkrat v razredu motoGP, zadnjič leta 2017. Pred tem pa leta 2013 in 2015, zato bi bil zanesljivo vesel, če bi se ta dveletni ciklus zaključil tudi na letošnji dirki.

Sicer pa je zmagovalna "suša" nekdanjega svetovnega prvaka res že dolga, kajti to je bila njegova zadnja zmaga v kraljevskem razredu in od tega sta že minili dve leti (25. junij 2017). To je njegov najdaljši niz pri Yamahi, ne pa tudi v karieri. Še daljšega brez slavja je imel pri Ducatiju, od oktobra 2010, do junija 2013. Tega se dobro zaveda tudi dirkaški Doktor, ki pravi:"Običajno ne gledam v preteklost, pa čeprav je ta fantastična in sem zelo ponosen na mojo kariero, a moraš, če želiš dirkati še naprej, delati in gledati v prihodnost."

"Po nesrečni dirki v Barceloni smo pripravljeni na dve zaporedni dirki v Assnu in Sachsenringu. V Montmelu smo dobro delo opravili v garaži, dobro smo delali in bili smo hitri. Na Nizozemskem smo se pripravljeni boriti za vodilna mesta. Testi v Kataloniji so bili pozitivni in mislim, da nam podatki in spoznanja lahko pomagajo za dober dirkaški vikend,"je prepričan Rossi, ki je kot kaže še tik pred odhodom v Assen znova treniral na svoji progi za motokros in se pripravljal na naslednje izzive.