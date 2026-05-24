Griezmann svojo pot pri Atleticu končal z visokim porazom

Gostitelji so vprašanje zmagovalca rešili že v prvih 45 minutah, ki so jih dobili s 4:1. Vratar Atletico Madrida Juan Musso je bil krivec za prvi zadetek po pol ure igre, v naslednjih 15 minutah pa je moral še trikrat pobrati žogo iz gola.

Antoine Griezmann bi si želel svoje nastope pri Atleticu končati na drugačen način

Prvaki je že pred časom postali igralci Barcelone, ki so sezono sklenili z osmimi točkami prednosti pred Realom Madridom. Poleg teh dveh bodo v ligi prvakov igrali še Atletico Madrid, Villarreal in Betis. Celta Vigo in Real Sociedad bosta španske barve zastopala v evropski ligi, Getafe pa v konferenčni ligi.

Najboljši strelec la lige je francoski napadalec Reala Kylian Mbappe s 25 zadetki, najboljši vratar pa čuvaj mreže Barcelone Joan Garcia. Jan Oblak, ki je s šestimi tovrstnimi nazivi rekorder španskega prvenstva, je tokrat končal na četrtem mestu.

Prvo ligo bodo zapustili Oviedo, Girona in Mallorca, nova prvoligaša sta že Racing Santander ter Deportivo La Coruna, tretji klub pa bo znan po razigravanju štirih ekip.

Preostale tekme zadnjega kroga so bile v soboto: Celta - Sevilla 1:0, Alaves - Rayo Vallecano 1:2, Espanyol - Real Sociedad 1:1, Getafe - Osasuna 1:0, Girona - Elche 1:1, Mallorca - Real Oviedo 3:0, Betis - Levante 2:1, Real Madrid - Athletic Bilbao 4:2 in Valencia - Barcelona 3:1.