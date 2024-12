Augusto Fernandez, ki je izgubil sedež v motoGP, bo testni voznik Yamahe

Če je Augusto Fernandez še leta 2022 dominiral v razredu moto2 in tudi osvojil naslov prvaka, pa se mu prestop v elitno prvenstvo ni obrestoval. Po debitantski sezoni, ki jo je zaključil na 17. mestu, je v drugi sezoni med elito zbral zgolj 27 točk in sezono zaključil na klavrnem 20. mestu. 27-letnik je zato ostal brez sedeža za sezono 2025, a je hitro dobil novo vlogo. Fernandez se je namreč pridružil Calu Crutchlowu in postal testni voznik Yamahe.

"Zelo sem vesel in navdušen, da sem se pridružil Yamahi kot testni voznik za leto 2025. V veliko čast mi je postati del Yamahine družine in rad bi se zahvalil vsem, ki so to omogočili. V tem neverjetnem novem projektu se bom po najboljših močeh trudil, da bom pomagal Yamahi, da se vrne tja, kjer si zasluži biti," je o novi vlogi povedal Fernandez, ki je najboljši rezultat v razredu motoGP dosegel maja 2023, ko je bil na veliki nagradi Francije četrti.