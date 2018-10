Avstralija je po operaciji za Lorenza izgubljena, upa na vrnitev v Maleziji

Poškodovano zapestje je Špancu zagrenilo nov dirkaški vikend, čeprav je bil pred zadnji dirko v Motegiju poln optimizma, a je že na prostem treningu moral zapeljati v garažo in odpovedati nadaljnji nastop na stezi. Očitno pa Španca ne bo niti na dirki za VN Avstralije. Iz štaba Ducatija so sporočili, da bo namesto njega nastopil Alvaro Bautista, poročajo španski mediji.

Lorenzo je namreč včeraj prestal operacijo levega zapestja, sedaj pa ga čaka okrevanje, zato se dirkaški karavani v Avstraliji ne bo pridružil. Z veliko mero optimizma pa upa, da bo na motor lahko sedel teden dni kasneje, ko bo na sporedu dirka za VN Malezije.

"Končno doma. Rad bi se zahvalil D. Miru in Dr. Berreri za odlično opravljeno delo," je sporočilo na Twitterju začel Lorenzo in irazil upanje, da bo do ddirke v Maleziji že okreval in tako zaključil leto na najboljši možen način.