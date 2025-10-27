'Raje ostanem brez stopničk zaradi predrte pnevmatike, kot da sem daleč v ozadju'

Dvakratni prvak v razredu motoGP Francesco Bagnaia Malezijo zapušča dobro razpoložen. Čeprav je nedeljsko dirko predčasno končal z odstopom, se je v Sepangu izkazal z zmago na kvalifikacijah in sprintu, v nedeljo pa bi, če ne bi imel predrte pnevmatike, končal na stopničkah. A po srhljivi nesreči v razredu moto3 na tovrstne tehnične težave gleda drugače. "Ko se nekaj takega zgodi, vidiš, da ostale težave, ki jih imaš, niso dejanske težave," pravi.

Francesco Bagnaia je v Maleziji znova zaživel. Potem ko v Indoneziji in Avstraliji ni vknjižil niti točke, je bil v Sepangu znova med najboljšimi. V soboto je osvojil najboljši startni položaj in nato slavil še na sprintu, dobro pa mu je kazalo tudi na nedeljski dirki. Vse do 17. kroga je bil med prvimi tremi, s Pedrom Acosto se je boril za drugo mesto, preden je zaradi tehničnih težav moral zapeljati v garažo.

"Počutil sem se še bolje kot v soboto, ko sem dobil sprint," je bil Italijan malo razočaran nad razpletom, a vseeno zadovoljen, da je bil po dveh dirkaških koncih tedna, na katerih ni osvojil niti točke, zopet bil v igri za najvišja mesta.

Načrte je dvakratnemu prvaku v razredu motoGP prekrižala predrta pnevmatika. "Nikoli ne moreš vedeti, toda ko sem prišel v garažo, sem ekipi dejal, da gre za predrtje. Preverili so tlak v pnevmatiki in znašal je 0,6 bara, tako da so moje besede tudi potrdili."

"Iz podatkov smo videli, da je do predrtja prišlo v 12. krogu, odpeljal sem še pet krogov, potem pa sem v 17. krogu, začel še bolj drseti. Nisem mogel več nadzorovati zaviranja, pogosto sem odpeljal preširoko linijo in to je bilo čudno, ker sem od začetka dobro nadzoroval pnevmatike. Ko me je prehitel Pedro, sem začel imeti še več težav. Nisem mogel do konca odpreti plina in ugotovil sem, da se moram ustaviti. Velika smola, a predrta pnevmatika je pač nekaj, kar se ti lahko zgodi med dirkanjem," je pojasnil Bagnaia.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

Kljub ničli na dirki pa pod črto konec tedna v Sepangu ocenjuje kot pozitivnega. "Vedno moramo biti optimistični in mislim, da smo v Maleziji opravili dobro delo. Nišem še stoodstoten, še vedno mi nekaj manjka, toda bolje je to, da se lahko borim v ospredju in preizkušam nove stvari, kot da sem daleč v ozadju, kot sem bil v Avstraliji. Še bolje bi bilo, če bi se lahko do konca boril za zmago, toda tako pač je." Dobre predstave je kazal tudi konec septembra na Japonskem, kjer je dobil kvalifikacije, sprint in glavno dirko. Čeprav je bil v deželi vzhajajočega sonca točkovno uspešnejši, pa pravi, da Sepang zapušča z jasnejšo idejo.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

"V Motegiju sem bil že v petek prepričan, da bo šlo vse po načrtih, ker sem se na motociklu končno počutil fantastično, potem pa smo spet padli na realna tla. Tu nismo začeli najbolje, občutki so bili isti kot na Phillip Islandu; dobri, toda ne idealni. Delali smo in končno našli nekaj, kar je delovalo bolje: osvojili smo najboljši startni položaj in dobili sprint, na nedeljski dirki pa bi se lahko mogoče boril celo za zmago," je svoj konec tedna še strnil Italijan.

Še preden pa se je razgovoril o svoji predstavi, pa je Bagnaia nekaj besed namenil srhljivemu trku med Josejem Antoniem Ruedo in Noahom Dettwilerjem v najšibkejšem razredu. "Tokrat dejanski problem ni bilo moje predrtje pnevmatike, temveč to, kar se je zgodilo v moto3. To so stvari, ki se lahko zgodijo v našem športu, a ko se nekaj takega zgodi, vidiš, da ostale težave, ki jih imaš, niso dejanske težave."

Iz Špančeve ekipe so sporočili, da je Rueda pri padcu utrpel zlom roke, hud pretres možganov in več udarnin. Stanje Noaha Dettwilerja je bolj resno, Švicar bo potreboval več operacij, po besedah njegovega očeta pa je doživel več srčnih zastojev, izgubil veliko krvi in utrpel poškodbo pljuč in vranice.

Dvakratni svetovni prvak razreda motoGP je komentiral tudi odločitev vodstva tekmovanja, da so kljub nesreči izpeljali dirko najšibkejšega razreda. "Z vso iskrenostjo, mislim, da ni prav, da so dirkači po tem, ko so videli, kaj se je zgodilo, oddirkali 10 krogov," je dejal in priznal, da se mu je bilo po žalostnih prizorih zelo težko osredotočiti. Kako težko je bilo dirkačem pred začetkom dirke, sta poudarila tudi njegova rojaka Marco Bezzecchi in Franco Morbidelli ter Alex Rins, ki tako kot Bagnaia dvomi v pravilnost odločitve organizatorjev. "Ne vem, ali smo danes sprejeli pravo odločitev. Joseju, Noahu in njunima družinama v mislih pošiljam veliko moči," je Španec sporočil prek svojega profila na družbenih omrežjih.