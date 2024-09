Bagnaia: Alexu se opravičujem za grde besede

"Najprej bi rad povedal nekaj o nesreči. Želim se opravičiti Alexu za grde besede, ki sem jih izrekel po nesreči, bile so nekoliko preostre in nisem ga želel obsoditi, da je namerno trčil vame. Pred mojim napadom se je branil agresivno in nesreči bi se lahko izognila, če bi v trenutku, ko se me je dotaknil, popustil ročico za plin, a tega ni storil in enostavno sva padla. Po padcu sem bil zelo jezen, ker sem pogledal podatke in še vedno ne razumem, zakaj je to storil. Vendar se mu samo opravičujem za izrečene besede, tako da je bila to prva stvar, ki sem jo hotel povedati," je o besedah izrečenih po neljubem dogodku povedal Bagnaia.