Bagnaia bo stopil v čevlje Dovija, v razred motoGP se seli Jorge Martin

Če je selitev Francesca Bagnaie k tovarniški ekipi bolj ali manj pričakovana (v letošnji sezoni je kazal zelo dobre predstave, a mu je boj za višja mesta v skupni razvrstitvi preprečila poškodba noge), pa sta bolj zanimivi imeni v ekipi Pramac Ducatija. Po večtedenskih ugibanjih so iz Ducatija sporočili, da bosta za Pramac Ducati v prihodnji sezoni vozila Johann Zarco , ki letos z ekipo Esponsorama Racing kaže zelo dobre predstave, in aktualni dirkač razreda moto2 Jorge Martin , ki sicer v tej sezoni vozi še za KTM-ovo ekipo. "Veseli nas, da smo dosegli dogovor z Johannom in Jorgejem. Želimo si nadaljevati pomemben projekt, ki nam daje precejšnje zadovoljstvo. Športne kvalitete in zmagovalna mentaliteta omenjenih dveh dirkačev sta zelo dobro poznani: zato so pričakovanja jasno visoka. Johanna dobro poznamo in imamo dobre občutke, enako bo s Jorgejem," je ob naznanitvi sodelovanja povedal lastnik ekipe Pramac Racing Paolo Campinoti .

Od tovarniške ekipe Ducatija se z letošnjo sezono poslavljataAndrea Dovizoso, ki še nima sedeža za prihodnjo sezono, in Danilo Petrucci, ki je po prestopu v tovarniško ekipo Ducatija močno razočaral vodilne može in navijače. Če je Avstralec Jack Miller nekako veljal za Petruccijevo zamenjavo, pa je Bagnaia zdaj zamenjava Doviziosa, s katerim Ducati zaradi nestrinjanja glede višine plače ni uspel doseči dogovora. "Da bom Ducatijev dirkač, sem se odločil, še preden sem postal prvak razreda moto2 leta 2018. In oni so me izbrali, še preden so vedeli, da bom postal prvak. To je bila naša stava, saj sem do takrat vedno bil hiter dirkač, toda nisem imel nič konkretnega v žepu: Ducati se je odločil, da bo verjel vame pred vsemi ostalimi. Nismo vedeli, kako se bo izšlo, toda če bi se vrnil v preteklost, bi to potezo ponovil," je ob naznanitvi sodelovanja s tovarniško ekipo Ducatija povedal Bagnaia.