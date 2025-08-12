Svetli način
MotoGP

Konec počitnic: karavana se seli v Avstrijo, kjer je Marquez še brez zmage

Spielberg, 12. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
David Stropnik , Ž.Ž.
Komentarji
1

Dirkači razreda motoGP zaključujejo kratke počitnice, saj jih že konec tedna čaka začetek drugega dela sezone. Prvega je z neverjetnimi serijami zmag zaznamoval Marc Marquez, ki je deklasiral moštvenega kolega Francesca Bagnaio, medtem ko je aktualni prvak Jorge Martin uspel odpeljati le eno nedeljsko dirko. Za pozitivna presenečenja veljajo Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Johann Zarco in Fabio Quartararo, za negativna pa predvsem Joan Mir in Enea Bastianini.

Enajst sprinterskih in osem nedeljskih zmag je neverjeten izkupiček Marca Marqueza po prvih 12 dirkah sezone. Na kar osmih prizoriščih je pobral maksimalen izkupiček točk; na Tajskem, v Argentini, Katarju, Mugellu, Assnu, na Sachsenringu in v Brnu.

Zdi se, da je osemkratni svetovni prvak letos razred zase, kar dokazuje tudi pogled na lestvico svetovnega prvenstva, v skupnem seštevku ima že velikanskih 120 točk prednosti pred drugimi. Ob tem se poraja vprašanje, ali lahko sploh še kdo Špancu prepreči deveti naslov svetovnega prvaka, ali bomo v nadaljevanju sezone spremljali le še boj za drobtinice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še najbližji tekmec 32-letnika je njegov mlajši brat Alex Marquez, ki je v prvi polovici sezone navdušil z rednimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Zbral je devet drugih mest na sprinterskih dirkah in šest na nedeljskih, slavil pa je tudi dve zmagi: v Silverstonu sprintersko, v Jerezu pa klasično.

Dirkač Gresinija je dvakrat letos celo prevzel vodstvo v skupnem seštevku, je pa njegov rezultatski niz na zadnjih treh dirkah nekoliko usahnil. Na dirki v Assnu je utrpel zlom prsta, se sicer vrnil v karavano že na naslednji dirki v Nemčiji, svojega najboljšega dirkaškega vikenda pa ni imel niti na Češkem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretje mesto v skupnem seštevku zaseda Francesco Bagnaia, ta pa za Marcom Marquezom zaostaja že za 168 točk. Italijan letos še ne najde pravih občutkov, da bi lahko konkuriral starejšemu, pa tudi mlajšemu izmed bratov Marquez.

Bagnaia potrebuje zares čudežno polovico sezone, da bi se lahko približal svojemu moštvenemu kolegu, bo pa lov nanj skušal začeti na stezi, na kateri je v kraljevskem razredu zbral največ zmag. V avstrijskem Spielbergu je namreč slavil kar trikrat, na najvišjo stopničko je stopil na zadnjih treh dirkah na Red Bull Ringu in zagotovo bo dal vse od sebe, da bo svoj zmagovalni niz tam ohranil nedotaknjen. Nedvomno ga motivira tudi dejstvo, da je Marquez v Avstriji še brez zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na avstrijsko dirkališče pa ima lepe spomine tudi aktualni svetovni prvak Jorge Martin, ki je prav v Spielbergu prišel do svoje prve zmage v razredu motoGP. 

Špančeva prva polovica sezone je bila sicer zelo mukotrpna, saj je minila predvsem v znamenju njegove sage z Aprilio in številnih poškodb. Zaradi slednjih je moral izpustiti že prvih nekaj dirk, v karavano se je nato vrnil na četrtem prizorišču sezone, v Katarju, tam pa staknil novo poškodbo. Na dirkalnik se je znova usedel na zadnji dirki na Češkem, kjer je s sedmim mestom prišel do prvih letošnjih točk.

Med tiste, ki bi v Avstriji lahko posegli po najvišjih mestih, pa sodi tudi Marco Bezzecchi, ki dokazuje, da je lahko tudi aprilia hitra, in v skupnem seštevku zaseda četrto mesto pred rojakoma Fabiem Di Giannantoniem in Francom Morbidellijem, oba sta letos že stopila na stopničke. 

Na Češkem je dvig forme nakazal tudi Pedro Acosta, ki bo na domačem dirkališču za KTM drugo mesto na sprintu in tretje mesto na glavni dirki ta konec tedna skušal še nadgraditi.

Pasica motoGP VN Avstrije
Pasica motoGP VN Avstrije FOTO: 24ur.com
motogp ducati marc marquez francesco bagnaia alex marquez jorge martin
Naslednji članek

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
12. 08. 2025 08.05
Običajno po slabih rezultatih odgovornost prevzamejo tudi trenerji (učitelji). Bo tudi za katastrofalno sezono Bagnaie, ki se vleče in vleče, prevzel odgovornost njegov učitelj? Bo se mogoče vsaj odpovedal svojemu nazivu, s katerim se je tako ali tako oklical sam??
ODGOVORI
0 0
