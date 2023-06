Bagnaia: Bolečino čutim med hojo, med dirkanjem sploh ne

Petkova izenačenost rezultatov vodilnih dveh dirkačev prvenstva je zagotovo zelo zanimiva za vse njune privržence in zveste navijače. Morda bo tudi to dejstvo v Mugello letos pripeljalo še več gledalcev. "Kot sem dejal že v četrtek, nisem pričakoval nikakršnih težav pri vožnji z motociklom. In to je to, več bolečine čutim med hojo, še posebej po stopnicah. Zaradi tega sem zadovoljen, prav tako sem vesel za današnje rezultate," začne Francesco Bagnaia. "Dobro smo začeli dan, ob koncu prvega prostega treninga smo se osredotočili predvsem na pnevmatike. Tudi popoldan je bilo vse v najlepšem redu. Mislim, da smo zelo dobro pripravljeni na sobotno sprint dirko, če bo suha. V primeru pa, da bo steza mokra, da bo deževalo, potem bom moral v takšnih razmerah opraviti kakšen krog več. Mislim, da smo lahko konkurenčni tudi v dežju," še optimistično zaključi.