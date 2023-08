Bagnaia brani, vsi drugi napadajo

Spomnimo, Španec Aleix Espargaro (Aprilia) je zadnji zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP, ko je v Silverstonu šlo za VN velike Britanije. V zadnjem krogu dirke na otoku je izkušeni Španec za zmago prehitel vodilnega v seštevku sezone Italijana Francesca Bagnaio (Ducati), tretji je bil Južnoafričan Brad Binder (KTM).

Dirkač ekipe VR46 Marco Bezzecchi je na treningu potrdil prevlado Ducatija na tem avstrijskem dirkališču. Na koncu mu je sicer zmanjkalo goriva in ga je do garaže zapeljal kar njegov šef in vzornik Valentino Rossi. Medtem ko je imel po dolgem času dobre občutke Fabio Quartararo, pa se težave za Marca Marqueza nadaljujejo. Po ničli pred dvema tednoma v Silverstonu se Marco Bezzecchi zaveda, da mora nadoknaditi čim več točk, če želi v prvenstvu ujeti Francesca Bagnaio. V Spielbergiu je postavil nov rekord steze. In to kljub temu, da je v zadnjem hitrem poskusu ostal brez goriva. "Odpeljal sem tri kroge, v tretjem pa se je motor ugasnil. Imel sem malce sreče, da je moj čas zdržal, da me ni nihče prehitel. A smo veliko tvegali." Ob stezi je dogajanje podrobno opazoval Valentino Rossi, ki je svojega vajenca nato odpeljal nazaj do garaže.