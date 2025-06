Bagnaia: Če ne bom hiter na tej stezi, imamo problem

Karavana razreda motoGP je že zbrana v Mugellu, kjer bodo v petek začeli s prostimi treningi za veliko nagrado Italije. Kot najbolj samozavesten je v Toskano prišel Marc Marquez, ki je bil na prejšnjem dirkaškem vikendu v Aragoniji nedotakljiv in v svojem svetu, vse bolje pa se začenja počutiti tudi Francesco Bagnaia. Italijan bo na domači stezi, na kateri je slavil tri leta zapored, skušal napasti najvišjo stopničko in stopiti veliko točkovno prednost moštvenega kolega.

Marc Marquez je bil na domačem terenu nepremagljiv. FOTO: Profimedia icon-expand

Zadnja velika nagrada bi se za Marca Marqueza težje izšla popolneje. Na dirkaškem koncu tedna v Alcañizu je prvo mesto osvojil prav na vseh treningih ter dobil tudi kvalifikacije, sprintersko preizkušnjo in nedeljsko dirko. Prednost v skupnem seštevku je pred Alexom Marquezom povišal na 32 točk, pred Francescom Bagnaio pa na 93. Ne preseneča torej, da je Španec pred dirkanjem v Mugellu izjemno samozavesten."Po VN Aragonije sem prihajam v odlični formi, tudi testiranje nam je šlo dobro in skušali bomo obdržati isti nivo," je Španec uvodoma dejal na četrtkovi novinarski konferenci.

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Mugello sicer velja za stezo, na kateri kraljuje njegov moštveni kolega. Ta je dobil zadnje tri nedeljske dirke na tem dirkališču in Marquez mu pripisuje veliko možnosti, da ta niz še poviša, v boju za najvišja mesta pa pričakuje tudi svojega brata. "Vem, da je to dirkališče, ki je domače za Ducatija in Bagnaio. Pričakujem konkurenčnega Pecca in tudi Alexa, saj sta na tej stezi oba vedno zelo hitra. Videli bomo, če bomo lahko držali stik z njima in če da, bo to za nas odličen znak. Zame je zelo zgovorno, če sem lahko na dirkališčih, kjer imam po navadi težave, blizu najboljšim. Na dirkališčih, ki mi ustrezajo, pa napadem in osvojim kar največ možnih točk, kot sem to storil v Aragoniji."

Osemkratni svetovni prvak si je v skupnem seštevku po prvih osmih dirkah nabral že lepo prednost pred 'Peccom', ki ga mnogi še vedno vidijo za njegovega prvega nasprotnika, četudi v prvenstvu trenutno zaseda šele tretje mesto. Če bi v Mugellu ponovno slavil na obeh dirkah, bi imel pred Bagnaio vsaj 100 točk prednosti, a Marquez vztraja, da prvenstvo tudi v tem primeru še ne bi bilo odločeno.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

"Zaenkrat je moj glavni nasprotnik moj brat Alex, on je tisti, ki mi je v skupnem seštevku najbližje. Prvenstvo je še dolgo in tako Alex kot Pecco, pa tudi Morbidelli, še lahko osvojijo naslov. Začenja se obdobje, ko imamo vsakič dva dirkaška vikenda zapored, brez prostega tedna vmes, poleg tega lahko naš šport vedno prinese tudi poškodbe. In nenazadanje je do konca sezone na voljo ogromno točk, vsak konec tedna jih je na razpolago 37," je še razmišljal pred začetkom dirkaškega konca tedna v Mugellu.

Bagnaia napoveduje, da se bo vsaj skušal boriti za zmago

Čeprav je v zadnjem času v rahli rezultatski suši, je dobro razpoložen v Toskano prišel tudi Bagnaia. Za nedeljsko dirko v Alcañizu, ki jo je končal na tretjem mestu, je namreč končno našel boljše občutke s sprednjim delim motocikla, na testiranju pa jih je le še okrepil in s tem tudi dvignil upe svojih navijačev na četrto zaporedno domačo zmago.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

"Lepo je, da smo prav v tem delu sezone prišli na domače prizorišče. Res je, da sem bil na nedeljski dirki za VN Aragonije konkurenčen, toda v Mugello ne prihajam samo pod vtisi z zadnje dirke. Sproti bomo videli, ali bom lahko že od začetka našel dobre občutke in prave nastavitve," ljubljenec domačih src ne želi napovedovati ničesar.

V zadnjih treh sezonah je bil tu nepremagan, poleg tega pa na prizorišče prihaja po znatnem izboljšanju počutja na motocikli. Kaj od tega ga navdaja z večjo mero samozavesti? "Več mi pomenijo odlični občutki, ki sem jih vedno imel na tej stezi. A zavedati se moramo, da je bil tudi zadnji dirkaški konec tedna, vse do nedeljske dirke, zelo zahteven. Res je, da sem pred nedeljsko dirke pridobil na samozavesti, toda končal sem na tretjem mestu, enako kot na prvi dirki sezone. Bil sem bližje, boril sem se z Alexom pred mano, toda Marc se je igral z vsemi nami," ostaja na trdnih tleh.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

"Zelo pomembno je, da smo tu konkurenčni in pridemo do dobrega rezultata. Če na tej stezi ne bomo konkurenčni, lahko rečemo, da imamo težave. Zavedam se, da nisem v položaju, da lahko računam na zmago na obeh dirkah. Dobro vem, kako hitra sta letos Marc in Alex. Ključno bo, da po nedeljski dirki v Aragoniji začnemo znova in poskušamo delati na našem ritmu. Poskušal se bom vsaj boriti za zmago," še obljublja Bagnaia.

VN Italije v Mugellu FOTO: 24ur.com icon-expand