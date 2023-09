Bagnaia dobil zeleno luč za dirkanje v Misanu

Aktualni prvak razreda motoGP Francesco Bagnaia je manj kot teden dni po grozljivi nesreči pripravljen za dirkanje v Misanu. Novico je pred kratkim potrdilo prvenstvo motoGP prek omrežja X (nekdanjega Twitterja), kjer so zapisali le, da je Italijan uspešno prestal zdravniški pregled pred 13. dirkaškim vikendom v sezoni.

Dirkač Ducatija je bil vpleten v grozljiv incident v uvodnem krogu VN Katalonije prejšnji teden v Barceloni, po katerem je zaplapolala rdeča zastava, in štart dirke je bil ponovljen. Bagnaia je silovito zapeljal iz drugega ovinka, pri čemer je izgubil nadzor nad motociklom in poletel prek njega, nemočno ležečega pa ga je preko nog povozil še KTM-ov Brad Binder, ki se mu enostavno ni mogel izogniti.

26-letni Italijan jo je čudežno odnesel brez zlomov ali druge hujše poškodbe in bo že v Misanu lahko napadal šesto zmago v sezoni. Bagnaia je na VN San Marina sicer slavil že v minulih dveh sezonah in bi lahko postal prvi dirkač po Jorgeju Lorenzu , ki bi v Misanu slavil na treh zaporednih dirkah med elito.

Francesco Bagnaia lahko postane četrti dirkač elitnega razreda motoGP s tremi zmagami na VN San Marina. To je do sedaj uspelo Valentinu Rossiju (2008, 2009, 2014), Jorgeju Lorenzu (2011, 2012, 2013) in Marcu Marquezu ( 2015, 2017, 2019).