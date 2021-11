Bagnaia: Ducatijevi dirkači smo bili izjemni, v novi sezoni odkrito napadam naslov prvaka

"Težko je karkoli povedati po tako dobri sezoni. Dogajajo se vzponi in padci, a je bilo slednjih manj kot prvih. Zato sem še toliko bolj zadovoljen z zaključkom sezone," je po skupno četrti zmagi dejal Francesco Bagnaia , ki priznava, da je v zadnjo dirko za VN Valencie vstopil nekoliko zadržano. "Drži. Mislim, da je kar večina dirkačev vanjo vstopila nekoliko drugače kot običajno. Vedel sem, da sem nekoliko v prednosti pred najbližjimi konkurenti. Jorge (Martin, op. p.) je dirkal odlično, a sem bil vseskozi v rahli prednosti, zato nisem paničaril. Nisem želel ponavljati napak na drugem ovinku, kjer sem pred tem nekajkrat zdrsnil s steze. Če potegnem črto pod dosežke, smo lahko vsi Ducatijevi dirkači zadovoljni s preteklo sezono," Bagnaia ni skoparil s pohvalami na račun moštvenih kolegov Jorgeja Martina in Jacka Millerja , ki sta današnjo dirko prav tako zaključila na odru za zmagovalce. Španec je bil drugi, Avstralec pa tretji.

"Pozna se, da smo nekoliko spremenili metode dela. Motocikel je sicer ostal nespremenjen, a z določenimi novostmi pri nastavitvah smo izboljšali naše dosežke do te mere, da smo sredi sezone dojeli, da se lahko enakovredno borimo za najvišja mesta na prav vsakem dirkališču. S tem nam je Ducati prišel naproti, saj bomo prav mi, mlajši dirkači v prihodnje nosili največje rezultatsko breme moštva. Za največji dosežek minule sezone štejem prav to, da smo bili z nespremenjenim motociklom do konca v igri za naslov svetovnega prvaka," je poudaril Bagnaia in se na koncu še enkrat več priklonil legendarnemu Valentinu Rossiju ob zaključku rojakove nepozabne in s številnimi lovorikami prežete kariere.

"Vale (Valentino Rossi, op. p.) je eden tistih, ki je naš šport dvignil v višave. Brez njega nič več ne bo isto kot prej. Ogromno mi je pomagal pri mojih začetkih in kasneje v samem razvoju, za kar mu bom večno hvaležen. Gre za izjemno osebnost in vrhunskega športnika, ki je vseskozi premikal meje mogočega v motociklizmu. Z njegovim odhodom bo naš šport veliko izgubil, a karavana bo vseeno šla naprej," je še pristavil 24-letni "Pecco" Bagnaia.