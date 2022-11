Bagnaia: 'Ducatiju in Italiji sem želel podariti ta naslov'

Francesco Bagnaia je dirko v Španiji začel z zavedanjem, da mora dirko zaključiti najmanj na 14. mestu. Na koncu je Italijan bil deveti. "Zelo sem srečen, čeprav je to bila moja najslabša dirka letos. Ko sem se zapeljal preko ciljne črte sem na tabli videl napis svetovni prvak in vse je bilo lažje, bolj prijetno in neverjetno," je svoje občutke po dirki povzel nov svetovni prvak.

Bagnaia je svojo kariero začel v akademiji VR46. Ustanovil jo je legendarni Valentino Rossi, ki je Bagnaio pred Valencio poskušal pomiriti. "Ni bilo lahko v tem trenutku, ampak potem sem govoril z Valetom (Valentino Rossi op. a.) in on mi je rekel, da moram biti ponosen na to, da imam to priložnost, ker je nima veliko ljudi," je besede svojega idola povzel Bagnaia. Postal je prvi italijanski svetovni prvak na motociklu italijanskega proizvajalca po 50 letih. "Res je, da lahko čutiš pritisk in strah, ampak prav na ta pritisk in strah moraš biti ponosen in poskusiti v njem uživati," je o svojem velikem uspehu dejal novi kralj motoGP-ja.