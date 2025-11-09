MotoGP
Bagnaia: Glavni cilj do zaključka sezone je končno tretje mesto
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Za dvakratnega svetovnega prvaka elitnega motociklističnega razreda MotoGP Francesca Bagnaio je letošnja sezona 2025 daleč od prvotnih pričakovanj in želja. Čeprav je torej že dvakrat okusil čar končne zmage med motociklistično elito, italijanski dirkač priznava, da so bili cilji precej višji od trenutnega položaja na razpredelnici. Več pa v spodnjem pogovoru z Evo Koderman Pavc.
Naslednji članek
Bezzecchi: To je bila sezona velikih spoznanj in učenja
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.