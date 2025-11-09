Svetli način
MotoGP

Bagnaia: Glavni cilj do zaključka sezone je končno tretje mesto

Portimao, 09. 11. 2025 13.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Eva Koderman Pavc , A.V.
Za dvakratnega svetovnega prvaka elitnega motociklističnega razreda MotoGP Francesca Bagnaio je letošnja sezona 2025 daleč od prvotnih pričakovanj in želja. Čeprav je torej že dvakrat okusil čar končne zmage med motociklistično elito, italijanski dirkač priznava, da so bili cilji precej višji od trenutnega položaja na razpredelnici. Več pa v spodnjem pogovoru z Evo Koderman Pavc.

24ur.com
