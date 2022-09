Bagnaia ima pred VN San Marina visoka pričakovanja

Francesco Bagnaia je z zmago na VN Avstrije postal prvi Ducatijev dirkač po Caseyju Stonerju, ki je slavil na treh zaporednih dirkah v razredu motoGP. Prihajajoči vikend lahko Italijan moštvenega predhodnika v tem smislu prehiti, saj Avstralcu v bogati karieri ni uspelo slaviti na štirih

"Navdušen sem, da se ta konec tedna vračam dirkati v Misanu," je pred domačo dirko dejal Bagnaia. "Živim 20 minut od dirkališča in to je zame res posebna steza. Na to dirkališče me veže veliko lepih spominov in tu je vikend zmeraj razburljiv. Poleg tega bo na tribunah zagotovo veliko Ducatijevih navijačev, tako da bo vzdušje še bolj edinstveno."