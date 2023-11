Bagnaia: Imam prostor za dihanje, vendar se še ne morem sprostiti

Dva dirkača, dve dirki in 21 točk razlike. To so glavne teme pogovora ljubiteljev elitnega motociklističnega razreda motoGP, ki bo ta konec tedna dobil novega (ali pa tudi starega) prvaka. Sezona dirkanja se namreč tradicionalno zaključuje v Valencii, kjer se bosta še zadnjič v sezoni pomerila vodilni Francesco Bagnaia in edini, ki mu še lahko prepreči obrambo naslova, Jorge Martin.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:00 audio-control-play-line Težave Francesca Bagnaie v bitki za prvo mesto na dirki VN Katarja 01:02 audio-control-play-line Slab štart Jorgeja Martina na dirki VN Katarja icon-chevron-left icon-chevron-right