Bagnaia po le 11. mestu: Imamo izjemno osnovo, na kateri lahko začnemo graditi

"Minuli vikend smo imeli izjemno pomembno priložnost in upam, da bo tako tudi prihajajočo nedeljo," je povedal Francesco Bagnaia. Jasno je, da steza v Avstriji dirkačem moštva Ducati zelo ustreza, kar dokazujejo že vrsto let, nazadnje pa je to letos dokazal tudi Jorge Martin, ki je s poltovarniško ekipo Pramac Racing osvojil prvo mesto. Zatajila pa sta oba tovarniška Ducatija, tako Jack Miller, ki je padel, kot Bagnaia, ki se ni znašel in zaključil šele na 11. mestu. Zdaj četrtouvrščeni dirkač prvenstva za vodilnim Fabiojem Quartararojem zaostaja 58 točk.

"Pri prvem startu sem imel zares dober občutek na motorju in zdelo se mi je, da bi se lahko boril za zmago. Toda po rdeči zastavi po ponovljenem startu nisem imel več tako dobrih občutkov," se je dirke za VN Štajerske v Spielbergu spomnil Bagnaia.

Mladi italijanski dirkač v tovarniški ekipi Ducatija upa, da mu bo v nedeljo na VN Avstrije na istem dirkališču šlo bistveno bolje kot preteklo nedeljo, ko je dirko sklenil na 11. mestu. "Zdaj imamo izjemno osnovo, iz katere lahko začnemo graditi in zagotovo bo izkušnja z zadnje dirke prišla še kako prav. Vreme bo tudi tokrat zelo variabilno, toda pripravljeni bomo, da lahko dirkamo v kakršnih koli pogojih," je poudaril Pecco, kot ga kličejo v dirkaški karavani. "Odločen sem, da dirko za VN Avstrije zaključim odlično," je zaključil Italijan.