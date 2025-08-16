Bagnaia: Imamo potencial, poklopiti se morajo še zunanje okoliščine

Francesco Bagnaia bo skušal sprintersko dirko za veliko nagrado Avstrije čim prej odmisliti. Vse možnosti za dober rezultat je izgubil že takoj po startu, ko se mu je pripetila velika napaka, od takrat naprej pa je zanj vse šlo samo navzdol. Po številnih težavah je nazadoval celo na 20. mesto, preden je dirko z odstopom končal v garaži.

Aktualni svetovni podprvak Francesco Bagnaia je imel pred sprintersko dirko visoka pričakovanja. Že celoten konec tedna namreč niza dobre čase in kaže odličen dirkaški ritem, poleg tega pa si je na kvalifikacijah s tretjim mestom zagotovil dobro izhodišče.

Francesco Bagnaia je na kvalifikacijah osvojil tretje mesto in imel pred sprintom visoka pričakovanja. FOTO: MotoGP icon-expand

A njegovi načrti so padli v vodo že takoj po startu. Ko so ugasnile rdeče luči, si je namreč privoščil napako, močno ga je zaneslo in Italijan je zdrsnil na rep petnajsterice. S tem pa njegovih težav še ni bilo konec, po dobri polovici dirke se mu je pripetila nova večja napaka, zaradi katere je padel celo na 20. mesto. Takrat se je odločil dirko zaključiti in zapeljal je v garažo.

"Trenutno na žalost še ne vem, kaj se je zgodilo. Vse skupaj je bilo zelo čudno. Počakati moram, da mi inženirji povejo, kaj je šlo narobe," je svoje občutke začel opisovati Bagnaia. Predstavnikom medijev se je pritožil predvsem nad nestabilnostjo zadnjega dela motocikla, ki ga je zaznal že pred začetkom dirke. "Že v tretjem ovinku ogrevalnega kroga sem začutil, da nekaj ni v redu, saj se je zadnje kolo vrtelo v prazno. To se je dogajalo tudi, ko sem bil na ravnini, tam me je močno treslo. To se ne bi smelo zgoditi, toda včasih pač se."

Italijan je dejal, da je z opisanimi težavami povezana tudi njegova napaka na startu, ki jo je po njegovem še poslabšalo dejstvo, da je dirko začel na bolj umazanem delu steze. Na istem delu steze, vrsto za Bagnaio, se je nahajal tudi Fermin Aldeguer, ki je ob startu doživel podoben zdrs kot dirkač tovarniškega Ducatija.

Aldeguer je sicer uspel priti do točk, osvojil je šesto mesto, Bagnai pa to ni uspelo. "Res je, da sem začel slabo, toda glede na ritem, ki sem ga imel še dopoldne, bi v teoriji moral pridobiti nekaj mest in priti vsaj do točk," je bil aktualni svetovni podprvak presenečen nad razpletom sprinta. "Pričakoval sem, da bom imel dovolj dober dirkaški ritem, da se vmešam v boj za stopničke. Na žalost pa preprosto nič ni delovalo. Bomo videli, ali lahko v nedeljo kaj izboljšam. Toda preden lahko karkoli rečem, moram dobiti točna pojasnila, kaj se je zgodilo, da lahko vem, kaj moram narediti, kako odpraviti težave."

A grenak razplet sprinta mu ni vzel optimizma in dobrih občutkov, ki ga spremljajo ta konec tedna. "Že celoten vikend dirkam in se počutim dobro. Končno uspem močno zavirati in zapeljati v ovinek tako, kot si želim. Vemo, da imamo potencial, potem pa se morajo poklopiti tudi vse zunanje okoliščine," še razmišlja. Italijan ohranja tudi upe na lep rezultat na nedeljski dirki. "Prepričan sem, da imam dober dirkaški ritem. Vsake toliko stvari ne gredo tako, kot bi morale iti. Toda moramo ostati pozitivni, kot smo vedno bili, in v nedeljo biti boljši."

V nedeljo bo imel ob 14.00 popravni izpit in možnost, da s četrto zaporedno zmago na tej stezi svoj zmagoslavni niz v Spielbergu podaljša še za eno leto. S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.15, še pred tem pa bomo skupaj pospremili razplet dirke razredov moto3 in moto2.