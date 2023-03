Bagnaia in Bastianini v en glas: Zavedava se, da smo pred vsemi

Ducati je v lanski motociklistični sezoni pobral prav vse, kar se je pobrati dalo. Naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP, ki je okronal Francesca Bagnaio, konstruktorski primat Ducatija, za nameček pa so rdeči iz Borga Panigaleja kraljevali tudi v razredu Superbike. Nič čudnega, da bo imel Ducati v prihajajoči sezoni tarčo na hrbtu. Prav vsi iz karavane bodo želeli skalp rdečih ...

Odlično opravljena testiranja v Portimau, kjer bo konec meseca uvodna dirka nove motociklistične sezone, so še okrepila samozavest v garaži Ducatija. Rdeči iz Borga Panigaleja so upravičili pričakovanja in dali vedeti svetovni konkurenci, da bodo spet tisti, ki jih bodo tekmeci skušali loviti.

Naslednja sezona se bo začela zadnji konec meseca v portugalskem Algarveju, v njej bo 21 dirk.

Aktualni šampion kraljevega razreda Francesco Pecco Bagnaia je z rekordom steze v Portimau potrdil, da je pripravljen na ubranitev laskavega naslova. "Najboljši čas kroga na testiranjih me je zelo razveselil. Sprva sem imel nekaj težav, toda sčasoma sem bil na stezi vedno bolj zanesljiv in dirkalnik se je obnašal, kot sem si želel. Dobri občutki me prevevajo po opravljenih testiranjih. Seveda pa, eno so testiranja, povsem nekaj drugega pa dirka," umirja morebitno evforijo v pogovoru z italijanskim časnikom Corriere Dello Sport Bagnaia.

"Če potegnem črto po petdnevnem testiranju, potem lahko rečem le, da smo pripravljeni na tekmovalno sezono. Tudi v Sepangu je bilo okej. Najbolj pa me veseli dejstvo, da smo ves čas napredovali. Četudi smo delali majhne korake, smo delovali v pravo smer in rezultati so že vidni. Test na Portugalskem je opravljen z odliko," je potegnil črto Francesco Bagnaia, ki je razveselil armado Ducatijevih navijačev z naslednjim opažanjem: "Letošnji dirkalnik mi je še bolj všeč kot lanski. Brez dvoma so fantje v garaži naredili korak naprej. Ponavljam pa, eno so testiranja na določenem dirkališču, povsem drugo pa dirkanje na različnih prizoriščih. V naslednjem obdobju se bomo trudili, da bo dirkalnik močan na vseh prizoriščih. Zadovoljen sem z opravljenim delom med tekmovalnim premorom. Ne bežim od dejstva, da je Ducati trenutno pred vsemi."

Bastianini: Na licih že imam nasmešek

Po lanski odlični sezoni si je Enea Bastianini pridirkal mesto v tovarniški ekipi Ducatija. Tandem Bagnaia - Bastianini že sedaj, še pred začetkom tekmovalne sezone, deluje zastrašujoče ...

Navijači Ducatija so po 50 letih dočakali slavje italijanskega voznika na motorju iz te države, nazadnje je bila takšna zmagovalna kombinacija Giacomo Agostini - MV Agusta leta 1972. Razlog za veselje pa Francesco Bagnaia.

In takoj se postavlja vprašanje, kdo sploh lahko ogrozi Ducati? "Za razliko od Francesca sem imel sam kar nekaj težav na testiranjih. Sploh uvodni dan ni potekal po željah. Na srečo so nekatere spremembe v nastavitvah hitro prinesle obrat v pravo smer. V nadaljevanju testiranj sem se počutil že precej bolj prijetno." Bastianini je v lanski sezoni, še posebej v prvem delu prvenstva, presenetil z nekaterimi odličnimi rezultati, tudi zmagami ... "Lani sem morda še bil presenečenje, letos temu ne bo tako. Gotovo bodo tekmeci bolj pozorni." Po mnenju Bastianinija dirkalnik še ni na 100 %, a se bliža temu ...