Bagnaia in Martin v boj za vodstvo v prvenstvu, Marquez v boj za visoka mesta

"Prvenstvo se začenja od začetka," je pred VN Avstrije povedal Frederico Bagnaia . In imel je prav. Bagnaia je z zmago na sprint dirki zmagal in ujel Jorgeja Martina v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Oba imata 250 točk, a vodi Italijan, saj je zbral več zmag.

Martin je blestel v kvalifikacijah. Kljub poškodbi prsta je dirkal izjemno in postavil rekord steze v Speilbergu. Bil je daleč pred vsemi, približal se mu je le Bagnaia, ki je zaostal za slabo desetinko in pol. Bila sta edina, ki sta se spustila pod minuto in 28 sekund.