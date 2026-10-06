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MotoGP

Bagnaia in Russell in prekletstvo številke 63: naključje ali številka, ki ne prinaša sreče?

Modena , 06. 10. 2026 08.58 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Marko Juvan
Francesco Bagnaia in George Russell

Če bi se danes podajali v svet motošporta, bodisi na dveh bodisi štirih kolesih, bi vam marsikdo morda svetoval, da se izognete številki 63. Razlog? Nenavadna vzporednica med Italijanom Francescom Bagnaio in Britancem Georgeom Russellom, ki letos doživljata presenetljivo podobni sezoni. Konec tedna nova doza dvojnega "oktanskega" programa. V prenosu na Kanalu A in VOYO dirka Formule ena v Singapurju in tudi MotoGP vikend v Mandaliki.

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Oba tekmujeta za najmočnejši ekipi v svojih prvenstvih. Francesco Bagnaia pri Ducatiju brani barve vodilne ekipe MotoGP, George Russell pa je eden ključnih mož Mercedesa v formuli 1. Kljub temu oba živita v senci izjemno nadarjenih moštvenih kolegov.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Pri Ducatiju je to osemkratni svetovni prvak Marc Marquez, pri Mercedesu pa izjemno obetavni Kimi Antonelli, ki pri komaj 20 letih že opozarja nase. 

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In medtem ko njuna ekipna kolega nizata uspehe, se Bagnaia in Russell vse prepogosto srečujeta z razočaranji, smolo in tehničnimi težavami.

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Najnovejša primera sta sveža. Russell je minuli konec tedna ostal brez rezultata zaradi tehničnih težav, Bagnaia pa je moral v soboto odstopiti zaradi poškodovane zadnje pnevmatike. Oba pa na svojih dirkalnikih oziroma motociklih nosita isto številko: 63.

Številka, ki je skoraj ni v motošportu

Posebnost zgodbe je tudi v tem, da je številka 63 v motošportu izjemno redka. V zgodovini formule 1 jo je uporabljala zgolj peščica dirkačev. Pred Russellom so jo na dirkah svetovnega prvenstva nosili George Fonder, Bob Gregg, Dick Frazier, Joe James in Danny Oakes. Vsi so bili Američani, večina ljubiteljev formule 1 pa njihovih imen danes skorajda ne pozna. Oakes je bil zadnji pred Russellom, ki je nastopil s številko 63, in sicer davnega leta 1953.

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Nekoliko več predstavnikov je imela številka v motociklističnem svetovnem prvenstvu. Z njo je leta 2008 naslov prvaka razreda do 125 ccm osvojil Francoz Mike Di Meglio, ki jo je nato obdržal tudi ob napredovanju v višje razrede. Uporabljal jo je tudi Malezijec Zulfahmi Khairuddin, občasno pa sta se zanjo odločila še Michel Fabrizio in Albert Arenas. Toda seznam se praktično tu tudi konča.

Redkost tudi v drugih športih

Tudi v drugih športih številka 63 ni posebej priljubljena. Nogometni navijači se je bodo spomnili predvsem po italijanskem napadalcu Patricku Cutroneju, ki jo je nosil pri Milanu in si jo celo vtetoviral na roko. Ob prvih nastopih za člansko moštvo Arsenala jo je uporabljal tudi Ethan Nwaneri.

George Russell
George Russell
FOTO: Profimedia

V ameriških športih je nekoliko pogostejša le v ligi NFL, kjer sta številko 63 upokojili franšizi Tennessee Titans in Pittsburgh Steelers. 

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Eden najbolj znanih nosilcev te številke ostaja legendarni Gene Upshaw, član hiše slavnih ameriškega nogometa.

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Še bolj nenavaden je podatek iz lige NBA. V celotni zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu je številko 63 le eno sezono nosil en sam igralec, Coty Clarke pri Boston Celticsih v sezoni 2015/16.

Od dirkališč do Hollywooda

Med najbolj zanimivimi zgodbami, povezanimi s številko 63, pa zagotovo izstopa tista iz bejzbola. Nosil jo je Jim Morris, nekdanji univerzitetni igralec, ki se je zaradi poškodb odpovedal profesionalni karieri in postal učitelj fizike v majhnem teksaškem mestu. Svojim igralcem v šolski bejzbolski ekipi je nekoč obljubil, da se bo prijavil na preizkušnjo za klub lige MLB, če osvojijo prvenstvo. Mladi bejzbolisti so izziv izpolnili.

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Morris je pri 35 letih resnično odšel na preizkusni trening in presenetljivo dobil priložnost pri Tampa Bay Rays. Med letoma 1999 in 2000 je nastopil na 21 tekmah, pri tem pa nosil prav številko 63. 

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Njegova neverjetna zgodba je bila pozneje upodobljena v Disneyjevem filmu The Rookie (Novinec), v katerem je Morrisa upodobil hollywoodski igralec Dennis Quaid. Tudi na filmskem platnu je številka 63 odigrala pomembno vlogo.

Naključje ali opozorilo?

Seveda ni nobenega dokaza, da bi bila številka 63 res prekleta. Toda ko pogledamo sezoni Bagnaie in Russella, številne zamujene priložnosti, tehnične težave in dejstvo, da oba živita v senci izjemno uspešnih moštvenih kolegov, se zdi zgodba skoraj preveč zanimiva, da bi jo lahko preprosto odpisali kot naključje.

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Za zdaj ostaja le zabavna statistična zanimivost. Toda če bi danes mlademu dirkaču ponudili izbiro med številkama 1 in 63, bi si marsikdo verjetno vzel nekaj dodatnih sekund za razmislek.

Razlagalnik

Upokojitev številke je častni gesta, s katero športni klub ali franšiza trajno umakne določeno številko iz uporabe v čast izjemnega igralca, ki je pustil neizbrisen pečat v zgodovini moštva. Ko je številka upokojena, je noben drug igralec v tem klubu ne sme več nositi na svojem dresu. Ta praksa je najbolj razširjena v severnoameriških ligah, kot so NFL, NBA in MLB, kjer se dresi z upokojenimi številkami pogosto obesijo pod strop dvorane ali stadiona kot trajen spomin na dosežke legendarnega športnika.

Hiša slavnih je institucija, namenjena ohranjanju zgodovine določenega športa in počastitvi posameznikov, ki so s svojimi dosežki, talentom in vplivom pomembno zaznamovali igro. Vstop v Hišo slavnih velja za najvišje možno priznanje za športnika, trenerja ali funkcionarja po koncu njihove aktivne kariere. Člane izbira posebna komisija strokovnjakov, novinarjev in nekdanjih igralcev, kriteriji za sprejem pa so izjemno strogi, saj zahtevajo ne le statistično odličnost, temveč tudi dolgoročen prispevek k razvoju in popularizaciji športa na nacionalni ali mednarodni ravni.

Glavna razlika je v vrsti vozil in številu koles: MotoGP je najvišji razred cestno-hitrostnega motociklizma, kjer dirkači tekmujejo na visoko zmogljivih prototipnih motociklih, ki zahtevajo izjemno fizično pripravljenost in ravnotežje. Formula 1 (F1) pa predstavlja vrhunec avtomobilskega dirkanja s štirikolesnimi dirkalniki z odprtimi kolesi, ki so tehnološko izjemno napredni in aerodinamično zasnovani za doseganje ekstremnih hitrosti v ovinkih. Medtem ko v MotoGP dirkač med vožnjo vidno premika svoje telo za nadzor težišča, je v formuli 1 dirkač tesno vpet v varnostno kletko, poudarek pa je na natančnem upravljanju avtomobila in zapletenih strateških odločitvah ekipe med dirko.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp f1 bagnaia russell

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KOMENTARJI6

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Kaktus - x
06. 10. 2026 09.30
Če bi imela številko 93 bi za njiju pravila spreminjali, hitrejše pa kaznovali, taka je realnost.
Odgovori
+2
3 1
Loptass
06. 10. 2026 09.52
Težko, ker hitrejših ni.
Odgovori
-3
0 3
Kaktus - x
06. 10. 2026 10.07
Je je, Martin je hitrejši poglej na lestvico in če bo tako ostalo se bodo začele igrice Dorne, že videno.
Odgovori
+3
3 0
Loptass
06. 10. 2026 10.13
Lestvica ne pomeni, da je hitrejši, to veva oba. Martin je štartal 2 nedeljski in 1 sprint dirko več od MM. MM je zmagal 6 dirk, Martin 1, pa še to ravno takrat ko MM ni štartal.
Odgovori
-2
0 2
Kaktus - x
06. 10. 2026 10.33
Če bi se lestvica sestavljala po številu nastopov potem je Bezzecchi najhitrejši, pa temu ni tako, mar ne. Tole je zate čist pretežko, ni to žoga da ni treba nič mislit.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
06. 10. 2026 10.41
Pa kateri teoriji, bi bil bil Bezzechi najhitrejši? Zaradi največkrat obiskanega peska?
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0 0
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