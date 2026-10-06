Bagnaia in Russell in prekletstvo številke 63: naključje ali številka, ki ne prinaša sreče?

Oba tekmujeta za najmočnejši ekipi v svojih prvenstvih. Francesco Bagnaia pri Ducatiju brani barve vodilne ekipe MotoGP, George Russell pa je eden ključnih mož Mercedesa v formuli 1. Kljub temu oba živita v senci izjemno nadarjenih moštvenih kolegov.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

Pri Ducatiju je to osemkratni svetovni prvak Marc Marquez, pri Mercedesu pa izjemno obetavni Kimi Antonelli, ki pri komaj 20 letih že opozarja nase.

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In medtem ko njuna ekipna kolega nizata uspehe, se Bagnaia in Russell vse prepogosto srečujeta z razočaranji, smolo in tehničnimi težavami.

Najnovejša primera sta sveža. Russell je minuli konec tedna ostal brez rezultata zaradi tehničnih težav, Bagnaia pa je moral v soboto odstopiti zaradi poškodovane zadnje pnevmatike. Oba pa na svojih dirkalnikih oziroma motociklih nosita isto številko: 63.

Številka, ki je skoraj ni v motošportu

Posebnost zgodbe je tudi v tem, da je številka 63 v motošportu izjemno redka. V zgodovini formule 1 jo je uporabljala zgolj peščica dirkačev. Pred Russellom so jo na dirkah svetovnega prvenstva nosili George Fonder, Bob Gregg, Dick Frazier, Joe James in Danny Oakes. Vsi so bili Američani, večina ljubiteljev formule 1 pa njihovih imen danes skorajda ne pozna. Oakes je bil zadnji pred Russellom, ki je nastopil s številko 63, in sicer davnega leta 1953.

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Nekoliko več predstavnikov je imela številka v motociklističnem svetovnem prvenstvu. Z njo je leta 2008 naslov prvaka razreda do 125 ccm osvojil Francoz Mike Di Meglio, ki jo je nato obdržal tudi ob napredovanju v višje razrede. Uporabljal jo je tudi Malezijec Zulfahmi Khairuddin, občasno pa sta se zanjo odločila še Michel Fabrizio in Albert Arenas. Toda seznam se praktično tu tudi konča.

Redkost tudi v drugih športih

Tudi v drugih športih številka 63 ni posebej priljubljena. Nogometni navijači se je bodo spomnili predvsem po italijanskem napadalcu Patricku Cutroneju, ki jo je nosil pri Milanu in si jo celo vtetoviral na roko. Ob prvih nastopih za člansko moštvo Arsenala jo je uporabljal tudi Ethan Nwaneri.

George Russell FOTO: Profimedia

V ameriških športih je nekoliko pogostejša le v ligi NFL, kjer sta številko 63 upokojili franšizi Tennessee Titans in Pittsburgh Steelers.

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Eden najbolj znanih nosilcev te številke ostaja legendarni Gene Upshaw, član hiše slavnih ameriškega nogometa.

Še bolj nenavaden je podatek iz lige NBA. V celotni zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu je številko 63 le eno sezono nosil en sam igralec, Coty Clarke pri Boston Celticsih v sezoni 2015/16.

Od dirkališč do Hollywooda

Med najbolj zanimivimi zgodbami, povezanimi s številko 63, pa zagotovo izstopa tista iz bejzbola. Nosil jo je Jim Morris, nekdanji univerzitetni igralec, ki se je zaradi poškodb odpovedal profesionalni karieri in postal učitelj fizike v majhnem teksaškem mestu. Svojim igralcem v šolski bejzbolski ekipi je nekoč obljubil, da se bo prijavil na preizkušnjo za klub lige MLB, če osvojijo prvenstvo. Mladi bejzbolisti so izziv izpolnili.

George Russell FOTO: AP

Morris je pri 35 letih resnično odšel na preizkusni trening in presenetljivo dobil priložnost pri Tampa Bay Rays. Med letoma 1999 in 2000 je nastopil na 21 tekmah, pri tem pa nosil prav številko 63.

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Njegova neverjetna zgodba je bila pozneje upodobljena v Disneyjevem filmu The Rookie (Novinec), v katerem je Morrisa upodobil hollywoodski igralec Dennis Quaid. Tudi na filmskem platnu je številka 63 odigrala pomembno vlogo.

Naključje ali opozorilo?

Seveda ni nobenega dokaza, da bi bila številka 63 res prekleta. Toda ko pogledamo sezoni Bagnaie in Russella, številne zamujene priložnosti, tehnične težave in dejstvo, da oba živita v senci izjemno uspešnih moštvenih kolegov, se zdi zgodba skoraj preveč zanimiva, da bi jo lahko preprosto odpisali kot naključje.

Za zdaj ostaja le zabavna statistična zanimivost. Toda če bi danes mlademu dirkaču ponudili izbiro med številkama 1 in 63, bi si marsikdo verjetno vzel nekaj dodatnih sekund za razmislek.