Francesco Bagnaia, nekdanji svetovni prvak (2022, 2023), je ob koncu prvega kroga sprinetrske dikre v Katarju grdo padel, potem ko ga je v zadnjo gumo zadel Španec Fermin Aldeguer. Nesrečni Italijan, ki je bil pri zavesti, je takrat dolgo časa potreboval zdravniško pomoč, zaradi česar se je vodstvo tekmovanja odločilo za rdečo zastavo in ponovitev starta. Italijan si je na več delih zlomil desno stopalo, s čimer je izpustil osrednjo dirko v Dohi.

Tam je opravil dodatni pregledi v kliničnem centru, po katerih so se z zdravniško službo odločili, da dvakratni svetovni prvak potrebuje operacijo. In po njej je že jasno, da ga na Portugalskem ne bo.

Morda pa bo nastopil prav na zadnji dirki sezone v Valencii. To bo hkrati tudi poslednji nastop Bagnaia v rdečem dresu Ducatija. Od naslednje sezone bo "maneken" Aprilie. Bagnaia je sicer v skupnem seštevku deveti s 173 osvojenimi točkami.

Ducati že določil zamenjavo

Pri Ducatiju so uradno potrdili, da bo Bagnaia zamenjal Španec Iker Lecuona, sicer član ekipe Aruba.it Racing Ducati v prvenstvu WorldSBK. Za Lecuono nastop v kraljevskem razredu ne bo nič novega.

Iker Lecuona FOTO: Profimedia

V letošnji sezoni je že večkrat vskočil kot zamenjava pri moštvu Gresini, ko je nadomeščal tako Fermina Aldeguerja kot tudi Alexa Marqueza. Marquez se bo po poškodbi in operaciji vrnil v karavano prav na portugalski dirki. Za Lecuono bo to že šesti nastop v letošnji sezoni MotoGP.

Prvič po letu 2020 bo Bagnaia izpustil dirko za svetovno prvenstvo. Takrat je zaradi zloma desne golenice, ki ga je utrpel na prostem treningu v Brnu, moral izpustiti tri zaporedne preizkušnje: VN Češke, VN Avstrije in VN Štajerske. Njegov cilj pa ostaja vrnitev za zadnji dirkaški vikend sezone, ki bosta obenem njegovi zadnji v tovarniški ekipi Ducatija.

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