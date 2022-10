Bagnaia je lahko že v Sepangu prvak, če ...

Prvi 'match point' za Bagnaio že v Sepangu

S tretjim mestom v Avstraliji se je Bagnaia prvič v sezoni zavihtel na prvo mesto v skupnem seštevku. "V zgolj nekaj mesecih je Bagnaia od zaostanka 91 točk prišel do prednosti 14 in to zgolj dve dirki pred koncem sezone," opaža italijanski Corriere Dello Sport, ki dodaja, da sta vsaj matematično v igri za laskavi naslov tudi Aleix Espargaro in Enea Bastianini. Priznani italijanski športni časnik že špekulira in napoveduje, da je lahko konec vsega že v nedeljo v Sepangu. da bi se zgodilo prav to, pa se mora Bagnaii poklopiti kar nekaj stvari. Ne zdi pa se nemogoče. Še posebej, ker na zadnjih dirkah skozi sezono vodilni Quartararo ni več pravi, daleč od tega. "Bagnaia si mora na VN Malezije zagotoviti vsaj 25 točk prednosti in tako bi bila dirka v Valencii zanj zgolj formalnost," dodaja Corriere Dello Sport.