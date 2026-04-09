'Bagnaia je legitimni naslednik Martina pri Aprilii'

Tri zmage na prvih treh dirkah nove motociklistične sezone, dva dirkača Italijan Marco Bezzecchi in Španec Jorge Martin na vrhu razvrstitve svetovnega prvenstva MotoGP. Aprilia po uvodnih preizkušnjah sezone povsem obvladuje sceno, hkrati pa, tako kot druge tovarne, že pogleduje v prihodnost. Vse glasnejše so govorice o skorajšnjem uradnem prihodu Italijana Francesca Bagnaie v tovarniško ekipo za sezono 2027.

Massimo Rivola FOTO: motogp.com

Nekdanji svetovni prvak bi tako zamenjal Jorgeja Martina in skupaj z Marcom Bezzecchijem tvoril na papirju izjemno "zanimiv" dirkaški tandem. "Z veseljem vzamemo dirkače iz drugih tovarniških ekip in jih vrnemo na vrh. Martin? V trenutkih stiske ga nismo zapustili in tudi naprej mu bomo v pomoč," ja za Gazzetto Dello Sport razpredal generalni direktor Aprilia Racing Massimo Rivola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Eden ključnih arhitektov Apriliinega vzpona proti samemu vrhu Mrazreda motoGP je tudi za Sky Sport potrdil, da se bo v bodoče kadrovalo ... "Spremembe so lahko koristne. Navsezadnje z veseljem sprejemamo dirkače, ki prihajajo iz drugih tovarn, in jim pomagamo do ponovnega razcveta," se je ponovil prvi med enakimi pri Aprilii.

Besede spominjajo na dvojno kadrovsko potezo iz leta 2024, ko se je Aprilia odločila za popolno menjavo dirkaškega dvojca v naslednji sezoni: Aleix Espargaro in Maverick Vinales sta se poslovila, zamenjala pa sta ju prav Bezzecchi in Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Italijan je potreboval več mesecev, da se je vrnil na raven iz leta 2023, medtem ko je Španec v naslednji sezoni doživljal težko obdobje, zaznamovano s številnimi poškodbami. Te težave so danes očitno že del preteklosti. "Za nas je Jorge nekakšna dobita stava. Kljub vsem težavam smo vanj vedno verjeli."

Francesco Bagnaia je na poti v Aprilio. FOTO: MotoGP

Zaupanje je Aprilia ohranila tudi maja 2025, ko se je že nakazovala možnost razhoda med španskim dirkačem in moštvom. "Sproščeni Martin je rezultat odnosa Aprilie, ki ga v trenutkih trpljenja ni zapustila. Nasprotno v času krize mu je stala ob strani in ga obvarovala pred prenagljenimi odločitvami," je za Gazzetto še dodal Rivola.