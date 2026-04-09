MotoGP

'Bagnaia je legitimni naslednik Martina pri Aprilii'

Ljubljana, 09. 04. 2026 10.22 pred 57 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Francesco Bagnaia

Ducatijev tovarniški dirkač Italijan Francesco Bagnaia je bil na koncu zadnje preizkušnje motociklistične sezone šele deseti. V zadnjem delu dirke je močno popustil in zaostal za najboljšimi ter zabeležil novo razočaranje. Nov boleč udarec za nekdanjega prvaka ekipe iz Borga Panigaleja. A kot laže bo 27-letni Italijan član rdečih le še do konca sezone. Iz tabora "vroče" Aprilie prihaja informacija, da bo do leta 2027 njihov dirkač prav Bagrania. Ob rojaku Marcu Bezzecchiju, Španec Jorge Martin pa nepreklicno odhaja. Naslednja dirka bo na vrsti šele 26. aprila v Jerezu, saj so preizkušnjo v Katarju prestavili na konec sezone.

Tri zmage na prvih treh dirkah nove motociklistične sezone, dva dirkača Italijan Marco Bezzecchi in Španec Jorge Martin na vrhu razvrstitve svetovnega prvenstva MotoGP. Aprilia po uvodnih preizkušnjah sezone povsem obvladuje sceno, hkrati pa, tako kot druge tovarne, že pogleduje v prihodnost. Vse glasnejše so govorice o skorajšnjem uradnem prihodu Italijana Francesca Bagnaie v tovarniško ekipo za sezono 2027. 

FOTO: motogp.com

Nekdanji svetovni prvak bi tako zamenjal Jorgeja Martina in skupaj z Marcom Bezzecchijem tvoril na papirju izjemno "zanimiv" dirkaški tandem. "Z veseljem vzamemo dirkače iz drugih tovarniških ekip in jih vrnemo na vrh. Martin? V trenutkih stiske ga nismo zapustili in tudi naprej mu bomo v pomoč," ja za Gazzetto Dello Sport razpredal generalni direktor Aprilia Racing Massimo Rivola

Eden ključnih arhitektov Apriliinega vzpona proti samemu vrhu Mrazreda motoGP je tudi za Sky Sport potrdil, da se bo v bodoče kadrovalo ... "Spremembe so lahko koristne. Navsezadnje z veseljem sprejemamo dirkače, ki prihajajo iz drugih tovarn, in jim pomagamo do ponovnega razcveta," se je ponovil prvi med enakimi pri Aprilii. 

Preberi še Paradoks razreda motoGP v letu 2026: večkrat ko padeš, višje si na lestvici

Besede spominjajo na dvojno kadrovsko potezo iz leta 2024, ko se je Aprilia odločila za popolno menjavo dirkaškega dvojca v naslednji sezoni: Aleix Espargaro in Maverick Vinales sta se poslovila, zamenjala pa sta ju prav Bezzecchi in Martin. 

Italijan je potreboval več mesecev, da se je vrnil na raven iz leta 2023, medtem ko je Španec v naslednji sezoni doživljal težko obdobje, zaznamovano s številnimi poškodbami. Te težave so danes očitno že del preteklosti. "Za nas je Jorge nekakšna dobita stava. Kljub vsem težavam smo vanj vedno verjeli."

Francesco Bagnaia je na poti v Aprilio.
Francesco Bagnaia je na poti v Aprilio.
FOTO: MotoGP

Zaupanje je Aprilia ohranila tudi maja 2025, ko se je že nakazovala možnost razhoda med španskim dirkačem in moštvom. "Sproščeni Martin je rezultat odnosa Aprilie, ki ga v trenutkih trpljenja ni zapustila. Nasprotno v času krize mu je stala ob strani in ga obvarovala pred prenagljenimi odločitvami," je za Gazzetto še dodal Rivola.

motogp aprilia bagnaia

Paradoks razreda motoGP v letu 2026: večkrat ko padeš, višje si na lestvici

