Boleče spoznanje nekdanjega šampiona: Marc se je z nami poigraval

V Buriramu je slavil svojo 63. zmago v kraljevskem razredu, skupno pa 89. v karieri. Nekdanji prvak Francesco Bagnaia je bil bolj ali manj zgolj nemočni opazovalec dominance svojega klubskega kolega iz garaže rdečih iz Borga Panigaleja. V zaključku dirke je sicer ogrozil in napadal drugo mesto, ki ga je na koncu le ubranil Aleix Marquez in poskrbel za popoln dan družine Marquez. " Dal sem vse od sebe, a se nisem mogel dovolj približati Alexu, da bi ga prehitel. Marc pa se je igral z nami celo dirko. Maksimalne ambicije so bile končati na drugem mestu. Dal sem vse od sebe, si želel več, a višje ni šlo ," je po nedeljski dirki razpredal Francesco Pecco Bagnaia .

"Lepo je biti na stopničkah, a imam še vedno precej težav pri vhodih v zavoje. Poskušal sem, a ni šlo, tako da je to kar dober rezultat," je še priznal Bagnaia in v pogovoru za Gazetto Dello Sport delil boleče opažanje ... "Roko na srce, Marc je počel z nami kar je želel. Do zmage je prišel igraje in za njim je popoln dirkaški vikend. Že na treningih in v kvalifikacijah je bil dominanten in za razred pred vsemi, tako da sta ti dve zmagi le posledica dogajanja v zadnjih dnevih VN Tajske," je bil realen Bagnaia, ki pa napoveduje, da borbe za naslov ne bo vnaprej predal. Pa čeprav gre za ekipnega kolega ...