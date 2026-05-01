Bagnaia je že Apriliin, manjka le še uradni podpis

Ducatijev tovarniški dirkač Italijan Francesco Bagnaia bo član rdečih iz Borga Panigaleja le še do konca tekoče sezone. Iz tabora "vroče" Aprilie prihaja informacija, da bo do leta 2027 njihov dirkač prav 29-letni Bagnaia. Ob rojaku Marcu Bezzecchiju, Španec Jorge Martin pa nepreklicno odhaja, tudi to je nekaj, kar so številni mediji, prednjači italijanski časnik Gazetta Dello Sport, že obelodanili.

Z odhodom iz Ducatija ob koncu sezone se bo Bagnaia poslovil tudi od nekaterih ključnih članov ekipe, ki so pomembno zaznamovali njegovo pot v kraljevskem razredu. Predvsem gre za njegovega glavnega inženirja Cristiana Gabarrinija, izkušenega strokovnjaka, znanega po sodelovanju s šampioni, kot sta Casey Stoner in Jorge Lorenzo.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

Gabarrini bo ostal pri Ducatiju, kjer bo leta 2027 sodeloval z novim dirkačem rdečih, Pedrom Acosto, ki bo v ekipi Ducati Lenovo nasledil Bagnaio. Bagnaia in Gabarrini sta od leta 2019 skupaj dosegla številne uspehe, vrhunec pa sta predstavljala naslova svetovnega prvaka v letih 2022 in 2023.

Leta 2027 bo Bagnaio pri Aprilii spremljal 'radar' Romagnoli

Gre za tehničnega vodjo, rojenega leta 1966, z bogatimi izkušnjami v vseh razredih in nedavno tesno povezavo s Jorgejem Martinom. Ob Peccu Bagnaii njegova vloga ne bo zgolj specializirana. Uradne potrditve še ni, vendar bo po dostopnih informacijah Bagnaia od sezone 2027 dalje tovarniški dirkač ekipe Aprilia motoGP.

Dirkač iz Chivassa je od leta 2021 član tovarniške ekipe Ducati Corse, s katero je osvojil dva naslova svetovnega prvaka, v letih 2022 in 2023. Za prihodnost se je odločil za prestop v tovarno iz Noala, kar pomeni novo poglavje v njegovi karieri v razredu motoGP.

Ključna vloga Romagnolija

Bagnaia in Aprilia sta se skupaj odločila, kdo bo tehnični vodja novega partnerstva v sezoni 2027, pri čemer sta izbrala pomembno ime iz vrst ekipe iz Noala. To je Daniele Romagnoli, trenutno glavni inženir Jorgeja Martína, ki je v preteklosti sodeloval tudi z drugimi vrhunskimi dirkači.

Jorge Martin FOTO: MotoGP

Bagnaia je za seboj pustil zahtevno sezono 2025 in težaven začetek leta 2026. Glavne težave, ki jih še vedno občuti pri vožnji, so povezane predvsem s stabilnostjo pri zaviranju, vstopom v ovinek ter predvsem s sposobnostjo upočasnjevanja motocikla že v sami fazi nagiba, kar negativno vpliva tudi na hitrost skozi ovinek.

Romagnoli bi lahko v vlogi novega glavnega inženirja odigral ključno vlogo pri tej preobrazbi in pomembno prispeval k novemu poglavju Bagnaie pri Aprilii. Dvakratni svetovni prvak v razredu motoGP bo namreč v Noalu iskal ponovno konkurenčnost na najvišji ravni.