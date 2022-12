Bagnaia: Ko je prišel Rossi k Ducatiju, se je moja strast do 'rdečih' razvnela

Lani se je preselil v tovarniško in zahvaljujoč izjemnemu motociklu ter kombinaciji njegovega talenta in vztrajnosti Ducatiju pripeljal najbolj zaželeno lovoriko v motociklizmu. "Dobro se spominjam, kaj se je dogajalo leta 2007, saj sem bil eden največjih navijačev Valentina Rossija in sem spremljal, težave, ki jih je imel, ko je prišel Casey Stoner, ki je bil drugo leto v motoGP in je zmagoval v prvi sezoni v 800 kubični dobi, kar je bilo neverjetno. Bil sem navijač Valentina, a moja strast za Ducati je od tiste sezone močno narastla. Moja strast do Ducatija se je takrat razvnela," je dejal junak sezone 2022 Bagnaia. "Odkrito povedano, je naslov svetovnega prvaka med dirkači motoGP edina lovorika, ki mi je v karieri manjkala. Zato sem pred leti prišel k Ducatiju zgolj iz tega razloga, saj sem verjel, da je je Ducati pravo moštvo, kjer mi to lahko uspe," pravi šef ekipe Gigi Dall'Igna.