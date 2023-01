Bagnaia: 'Ko sem videl nov motocikel s številko ena, mi je bil v hipu všeč'

Kako izboljšati nekaj kar je v lanski motociklistični sezoni prineslo Ducatiju vse naslove v obeh motociklističnih svetovnih prvenstvih? To je bilo vprašanje s katerim so v minulih mesecih ukvarjali rdeči in seveda predvsem njihov tehnični guru Luigi Dall'Igna.

"V preteklih sezonah smo se naučili da moramo biti bolj previdni pri novih rešitvah, saj smo lani videli da je pri tehničnem razvoju bolje biti malo bolj konservativen," je ob predstavitvi novih motociklov pred sezono 2023 dejal tehnični vodja Ducatija Luigi Dall'Igna. Čeprav so sanje vsakega dirkača osvojiti naslov v razredu motoGP, je v zadnjih sezonah le redkokateri svetovni prvak elitnega razreda na svoj motocikel namesto svoje dirkaške številke namestil enico, saj je številka motocikla povezana tudi z marketinškimi interesi voznika. Aktualni prvak v razredu motoGP Francesco Bagnaia se je kljub temu preko zime s težkim srcem poslovil od svoje številke 63, ki ga je spremljala vso kariero in na svoj motocikel nalepil številko ena. icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: AP "Sprva sem nameraval ohraniti svojo številko, a se mi zdi pomembno počastiti uspeh lanske sezone. To je zelo pomembno in prvič, ko sem videl nov motocikel s številko ena, mi je bil v hipu všeč," je na predstavitvi svojega novega motocikla dejal nasmejani prvak. Bagnaia bo po težkem boju v lanski sezoni letos še težje obranil naslov prvaka, kot sam pravi je tekmecev poleg predlanskega prvaka Fabia Quartararoja in novega moštvenega kolega Enee Bastianinija res veliko. "Prepričan sem, da bo veliko tekmecev. Enea (Bastianini), vsi dirkači na Ducatijih, saj so vsi zelo konkurenčni. Predvsem Marco Bezzecchi in Luca Marini bosta zelo konkurenčna. Pa tudi Marc Marquez, če bo Honda imela konkurenčen motocikel, če ne, bo on težko spredaj," je konkurenco v sezoni 2023 opisal Bagnaia. PREBERI ŠE Bagnaia še ni odločen, ali bo dirkal s številko ena Podobno seveda velja za svetovno prvenstvo Superbike, kjer se je Alvaro Bautista na očitno najhitrejšem Ducatiju lani skoraj sprehodil do naslova prvaka, a ga v letošnji sezoni pšoleg starih čaka še kopica novih tekmecev.