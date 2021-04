Bagnaia po odličnem startu sezone hoče še več: Zanima me le boj za zmago

Otvoritvena dirka sezone je imela, spomnimo, dva različna "polčasa". Začetek je pripadel Ducatiju, s starta so se namreč najbolje pognali oba tovarniška in oba poltovarniška dirkača in kazalo je, da bodo Francesco Bagnaia, Jack Miller, ZarcoinJorge Martin – novinec med elito se je na četrto mesto prebil s 14. startnega položaja – ušli tekmecem. A italijansko veselje ni trajalo dolgo, tekmeci so si opomogli, nevarna sta bila predvsem tovarniška dirkača na yamahah. Precej manj uspešna sta bila danes oba dirkača poltovarniških yamah: veteranValentino Rossi je bil na koncu le 12., Franco Morbidellipa 18. Fabio Quartararo, ki je Rossija zamenjal v "prvi postavi" Yamahe, se nazadnje le ni mogel udeležiti boja za stopničke, je pa imel precej večjo vlogo Vinales. Španec se je sredi dirke prebil do tretjega mesta in nakazal, da je hitrejši in da bo še napadel. Dva kroga zatem je prehitel Zarcoja, še dva pozneje pa je moral popustiti tudi do takrat vodilni Bagnaia. "Zadovoljen sem, skoraj ne bi moglo biti bolje. Seveda, če bi zmagal, bi bil še bolj prešerne volje. A odličnemu startu sezone ne gre gledati zobe. Vozil sem svojo dirko, vedel sem, kje lahko pridobim in napadam. V odločilnih trenutkih mi je sicer malo zmanjkalo, a stopničke so vedno odličen rezultat," je dober uvod v sezono 2021 pospremil Bagnaia, ki je bil neposredni udeleženec napete končnice uvodne dirke.