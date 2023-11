Bagnaia: Martin je bil hitrejši, toda mi smo storili napako

Vodilni dirkač prvenstva Francesco Bagnaia je prepričan, da obstaja jasen razlog, zakaj se je na sobotni kratki sprint dirki uvrstil šele na peto mesto. Po slabem petkovem začetku je kvalifikacije zaključil kot drugi, toda že v prvem krogu dirke je pristal nekoliko zadaj za vodilnimi dirkači. Medtem ko se je njegov tekmec za naslov Jorge Martin prebil do prvega mesta in že devete zmage na kratki sobotni dirki, je Italijan vse do ciljne črte ostal na petem mestu. "Jorge je bil danes hitrejši, toda mi smo zamočili pri izbiri zadnje pnevmatike. In od tistega trenutka je bilo zelo težko razmišljati o čem boljšem," je po dirki povedal Bagnaia. "Mislim, da bi se s pravilno izbiro borili za zmago."