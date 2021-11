Bagnaia na VN Algarveja lovi svojo tretjo zmago letos

Prenos dirk razreda moto2 in motoGP si z začetkom prenosa od 13.30 oglejte na Kanalu A in VOYO .

'Zagotovo ne bom uporabil trde sprednje gume'

Na zadnji dirki na VN Emilije-Romanje je Bagnaia uporabil trdo verzijo sprednje pnevmatike. Dirko je zaključil predčasno in s svojim odstopom Fabiu Quartararoju omogočil zmago v skupnem seštevku. Na dirki za VN Algarveja Italijan napake ne bo ponovil: "Zagotovo ne bom uporabil trde sprednje pnevmatike, to je res. Pri trdi pnevmatiki potrebuješ več časa, da jo ogreješ, ampak z njo lahko dirkaš bolj po robu. Srednje trdo pnevmatiko mogoče moraš malo bolj nadzorovati, ampak zadnjič je tu bilo bolj vroče in ta pnevmatika se je odlično obnesla."