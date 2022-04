Bagnaia najhitrejši tako na prostih treningih, kot tudi na kvalifikacijah

Vikend, ki prehaja iz aprila v maj, bo v motociklističnem svetu zaznamovala VN Španije, na kateri se bodo dirkači kar štirih razredov (poleg motoGP, moto2 in moto3 še v razredu motoE) borili za nove točke v boju za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Tega v elitnem razredu motoGP brani Francoz Fabio Quartararo, ki je lani v Jerezu dominiral v kvalifikacijah, nato pa na dirki pogorel. Pred kvalifikacijami so dirkači opravili še zadnji prosti trening, na katerem je bil najhitrejši Francseco Bagnaia, z minimalnim zaostankom pa je bil drugi prav Quartararo. Kvalifikacije razreda moto3 so pripadle španskim dirkačem, najhitrejši izmed njih pa je bil Izan Guevara. V elitnem razredu je celo soboto dominira Francesco Bagnaia, ki si je pred Quartararojem pridirkal pole position. V živo na Kanalu A in VOYO!

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) se počasi vrača v formo, ki mu je lani pripeljala naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu motoGP. 23-letni dirkač je minuli vikend v Portimau prvič v sezoni zmagal in se zavihtel na sam vrh v skupnem seštevku sezone 2022. Predstavo iz Portugalske bo Francoz želel prenesti v Jerez, kjer se je z najhitrejšim časom kroga izkazal že na petkovih prostih treningih. Quartararo je lani v Jerezu blestel tudi na kvalifikacijah, ko je za več kot dve sekundi odpihnil konkurenco.

MotoGP sezona 2022, skupni seštevek (5/21): 1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ... 69 točk 2. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) ... 69 točk 3. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 66 točk 4. Enea Bastianini (Gresini Racing) ... 61 točk 5. Johann Zarco (Pramac Racing) ... 51 točk

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: AP

Če se je lani za t. i. pole position boril z moštvenim kolegom Francom Morbidellijem, mu bodo tokrat, kot kaže, največ preglavic povzročali Ducatijevi dirkači. Kar trije Ducatijevi dirkači so se namreč na prostih treningih zvrstili za Francozom. Zmagovalec dveh dirk v letošnji sezoni Enea Bastianini (Gresini Racing) je bil drugi najhitrejši, tovarniški dirkač Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) je bil tretji, Jorge Martin (Pramac Racing), ki je znan po tem, da blesti na kvalifikacijah, pa četrti.

Velja poudariti tudi, da sta lani, kljub Quartararojevi dominanci na kvalifikacijah, nato zgodovinsko dvojno zmago za Ducati dosegla Jack Miller (Ducati Lenovo Team) in Bagnaia. Odpisati pa ne gre niti Marca Marqueza (Repsol Honda Team), ki je v Jerezu že trikrat zmagal, še štirikrat pa stal na stopničkah. 29-letni Španec je bil na prostih treningih sicer šele skromen 19., a je že na letošnji VN Amerik dokazal, da se lahko vrne iz ozadja. Tretji prosti trening za uvod v sobotno dogajanje V najšibkejšem razredu je bil najhitrejši Brazilec Diogo Moreira (MT Helmets - MSI), za njim je le dve tisočinki sekunde zaostal Španec Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team), tretji čas pa je postavil David Salvador (Sterilgarda Husqvarna Max). So pa bili dirkači razreda moto3 precej hitrejši kot na petkovih prostih treningih, saj jih je kar 18 najhitrejši krog odpeljalo pod minuto in 47 sekund, kar je v petek uspelo le Turku Denizu Öncüju (Red Bull KTM Tech 3). V elitnem razredu pa je najhitrejši čas kroga postavil Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ki je za šest tisočink sekunde ugnal aktualnega prvaka Fabia Quartararoja (Monster Energy Yamaha). Tretji čas je postavil Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), četrti čas pa je v zadnjih krogih ogrevanja uspel Marcu Marquezu (Repsol Honda Team). Štiri minute pred koncem treninga je padel drugi izmed bratov Marquez, Alex Marquez (LCR Honda Castrol), tik pred koncem treninga pa je v pesku končal še Pol Espargaro (Repsol Honda Team).

V srednjem razredu sta dominirala Britanca Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team) in Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Dixon, ki je bil najhitrejši že na petkovih prsotih treningih, je bil najhitrejši tudi na sobotnem, njegov rojak pa je za njim zaostal je 12 stotink sekunde. Tretji najhitrejši čas je postavil Belgijec Barry Baltus (RW Racing GP).

Kvalifikacije razreda moto3 pripadle Špancem S kvalifikacijami za nedeljsko dirko je začel najšibkejši razred, ki je s kvalifikacijami začel zelo ležerno. Po tretjini kvalifikacij počasnejše skupine je bil Kaito Toba (CIP Green Power) najhitrejši, nato pa so plin privili Scott Ogden (VisionTrack Racing Team), Xavier Artigas (CFMOTO Racing PruestelGP) in Elia Bartolini (QJMOTOR Avintia Racing Team). Dirkači so nato čakali v boksih in taktično čakali na vrnitev na stezo, kjer bi opravili še vsak po en hiter krog, a so ga nekateri izmed njih zaradi preveč taktiziranja zamudili. S padcem je postregel Syarifuddin Azman (Rivacold Snipers Team), nato pa je pospešil Toba in prvi del kvalifikacij končal na prvem mestu. Kvalifikacije hitrejše skupine je najbolje začel Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team), ki je skoraj podrl mejo minute in 46 sekund. Štiri minute pred koncem kvalifikacij pa je to uspelo njegovemu moštvenemu kolegu Guevari. Za Španca se je za nekaj časa uvrstil Turek Öncü, a ga je zadnji krog prehitel Dennis Foggia (Leopard Racing). A tudi Italijan jutri ne bo štartal iz prve štartne vrste, saj ga je v izdihljajih ogrevanja prehitel Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), tako da bo jutri prva štartna vrsta obarvana povsem špansko.

Tudi zadnji prosti trening elite pripadel Bagnaii Generalko pred kvalifikacijami je najhitreje začel Bagnaia, a je že po nekaj minutah Quartararo izboljšal Italijanov čas. Da lahko poseže po najvišjih mestih je dokazal tudi Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), ki je prevzel 'vodstvo'. Deset minut pred koncem pa je dirkaško elito presenetil Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), ki je postavil najhitrejši čas, a je veselje trajalo le nekaj trenutkov, saj sta šla kmalu zatem znova v ospredje sprva Quartararo nato pa Bagnaia.

icon-expand Bagnaia je bil na zadnjih dveh prostih treningih najhitrejši FOTO: MotoGP

Bagnaia osvojil prvi štartni položaj in napovedal ponovitev lanskega uspeha V kvalifikacijah počasnejše skupine sta se za prvi dve mesti sprva borila Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) in Pol Espargaro (Repsol Honda Team) nato pa sta se vmešala še Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) in Bezzecchi, ki je tri minute pre koncem postavil najhitrejši krog in nato končal v pesku z nastopom. A zadnje ni vse do konca rekel Johann Zarco (Pramac Racing), ki je v zadnjem krogu postavil najhitrejši čas in se tako skupaj z Bezzecchijem uvrstil v kvalifikacije hitrejše skupine.

Podobno kot so potekali prosti treningi, so potekale tudi kvalifikacije hitrejše skupine. Quartararo in Bagnaia sta prednjačila, vmes pa so dobre čase postavljali tudi Miller, Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) in Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Francoski dirkač na Suzukiju je v enem izmed krogov dosegel celo najhitrejši čas kvalifikacij tri minute pred koncem pa zdrsnil in končal v pesku. V zadnjih minutah je ročico za gas močno privil Bagnaia in postavil celo rekord steze 1:36.170. S tem je za skoraj pol sekunde (+0.453) za sabo pustil Quartararoja, mesto v prvi štartni vrsti pa si je pridirkal še zmagovalec VN Argentine - Aleix Espargaro. Iz druge vrste bosta jutri začela dva Ducatija: Miller in Zarco, ob njima pa še Hondin Marc Marquez.

