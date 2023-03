Bagnaia: Največji konkurenti za naslov prihajajo iz Ducatijeve družine

Glede na osvojene vse možne naslove prvaka v lanskem prvenstvu je to pričakovano, toda ne nujno. "Vsi pričakujejo, da se bomo na vseh nivojih sprehodili do naslova. Tisti, ki zadeve bolje pozna, se seveda z napovedmi ne bo hranil in bo raje počakal, da se odvije uvodnih nekaj dirk in potem bo morda že jasno, kakšna bodo razmerja moči. Da, lani smo bili dominantni in to smo potrdili tudi z rezultati. Resda smo bili tudi na uvodnih testiranjih zelo prepričljivi, a pozor, številne ekipe so še marsikaj skrivale v rokavu in niso pokazale vsega. Mislim, da bo dirkaški vikend v Portimaou že nakazal nekatere stvari, ne bo pa še odločilni indikator, kako se bo sezona sukala," je bil za Gazzetto Dello Sport izčrpen Bagnaia, ki se zaveda, da bo prva tarča kompletne motociklistične karavane.

"Je pa jasno, da bo prihajajoča sezona prav posebna. Prvič bom vstopil kot aktualni prvak," je še dejal Torinčan, ki je zapriseženi navijač Juventusa. "Testiranja so bila obetavna ne samo zame, ampak predvsem za našo Ducatijevo hišo. Prav vsi smo bili v ospredju in pričakujem, da bomo tudi v prihajajoči sezoni pred vsemi. To še ne pomeni, da bom ubranil naslov, a splošno gledano se razmerje moči ne bo kaj prida spremenilo. Zdi se mi celo, da bom imel največje konkurente v boju za ubranitev naslova prav znotraj razširjene Ducatijeve ekipe," je malce presenetil z izjavo aktualen motociklistični šampion.



Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023:

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi