VN Tajske: Bagnaia v najhitrejši skupini, Jorge Martin ne popušča

Z najboljšim časom na Tajskem je Jorge Martin dokazal, da je še vedno v naletu in močno motiviran v lovu za letošnji naslov v razredu motoGP. Španec na Pramac Ducatiju je sicer s padcem poskrbel za nekaj drame v Buriramu, kjer pa so bili najboljši dirkači zelo izenačeni, ločevale so jih stotinke sekunde. Zadovoljen je bil tudi vodilni v prvenstvu Francesco Bagnaia. Po dveh neuspešnih petkih se je končno spet prebil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Prenos sobotnega dogajanja na VN Tajske na VOYO in Kanalu A.

Branilec naslova in trenutno vodilni v skupnem seštevku Francesco Bagnaia ima pred sobotno sprint dirko 27 točk prednosti pred Jorgejem Martinom. Španec je na VN Avstralije pred dvema tednoma tvegal z izbiro pnevmatik in se uštel, saj je dolgo kazalo na njegovo zmago, v zadnjem krogu pa so ga prehiteli kar štirje. Dirko je sicer dobil Johann Zarco pred Bagnaio. MotoGP – VN Tajske Lani je dirko za VN Tajske, ki je potekala v mokrih razmerah, dobil Miguel Oliveira pred Jackom Millerjem, tretji pa je bil že večkrat omenjeni italijanski šampion. Martin na dirkališče v Buriramu nima najboljših spominov, lani je bil šele deveti, letos pa si česa takšnega ne sme privoščiti, če želi še ostati v realni igri za naslov prvaka. "Iskreno povedano, počutim se bolj pripravljenega za sprint dirko kot nedeljsko glavno preizkušnjo. V petek sem imel dober ritem, a šel sem popolnoma na limit. Mislim, da se nam v nedeljo obeta zares dolga in naporna dirka," je po petkovih prostih treningih, na katerih je kljub padcu dosegel najboljši čas, razmišljal Martin. PREBERI ŠE Quartararo verjame, da se na Tajskem lahko bori za stopničke Tudi tokrat obstaja velika možnost za padavine, zato bodo dirkači vseskozi pogledovali tudi proti oblakom. Prenos sobotnega dogajanja se je s prostimi treningi na VOYO že začel. Kanal A se s kvalifikacijami elitnega razreda pridruži ob 5.40. Ob desetih po našem času pa bomo spremljali prvega od vrhuncev dirkaškega konca tedna – sprint dirko razreda motoGP. icon-expand VN Tajske 2023