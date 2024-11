Bagnaia: Ne bi dirkal v Valencii, tudi če bi me to stalo prvenstva

Pred dirkači elitnega motociklističnega prvenstva sta še dve dirki. Ta vikend jih čaka VN Malezije, sezona pa bi se morala, kot smo sedaj že vajeni, zaključiti v španski Valencii. Grozovite poplave, ki so prizadele to območje Španije, so razumljivo stvari postavile pod vprašaj. Dirkači so prepričani, da je prva naloga oblasti, da zagotovi vso potrebno pomoč prizadetim in žrtvam poplav. Torej, kje se bo odvila zadnja dirka sezone? Organizatorji so javili, da v Valencii zagotovo ne.