Bagnaia: Ne bom rinil z glavo skozi zid

Francesco Bagnaia in Jorge Martin sta si na zadnji dirki prejšnji konec tedna na Sachsenringu razdelila po eno zmago. Italijanski predstavnik je slavil na t. i. krajši sprint dirki, medtem ko je vse boljši španski dirkač premagal vso konkurenco dan pozneje na glavni dirki za VN Nemčije in se s to zmago točkovno močno približal trenutno vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, omenjenemu Peccu Bagnaii.

Razlika med trenutno glavnima pretendentoma za vrh znaša 16 točk, ob morebitnem spodrsljaju prvega obraza tovarniškega Ducatija oziroma ponovitvi vrhunske predstave izpred tedna dni taktično vse bolj dovršenega člana poltovarniškega Ducatija (Pramac) pa bi se karte lahko povsem premešale že po prihajajoči preizkušnji v Assnu.