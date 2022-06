Bagnaia: Ni prvič, da je Nakagami vse skupaj spravil v nevarnost

Deveto motociklistično preizkušnjo sezone, v Barceloni je šlo za VN Katalonije, sta zaznamovala dva dogodka, ki sta vplivala na vrstni red na sami dirki in tudi v skupnem seštevku. Najprej je počilo že v prvem zavoju, kjer je zdrsnil Japonec Takaki Nakagami in s seboj v pesek potegnil še Španca Alexa Rinsa ter Ducatijevega tovarniškega voznika Italijana Francesca Bagnaio, zmagovalca prejšnje dirke v Mugellu. Drugi dogodek se je pripetil prav ob koncu, ko je do tedaj drugouvrščeni Aleix Espargaro v predzadnjem krogu upočasnil in dvignil roke, misleč, da je konec dirke. Španec pa je za razliko od poparjenega Bagnaie osvojil vsaj nekaj točk. Dirkač Ducatija je tudi po prespani noči ostal jezen in neutolažljiv ... Naslednja dirka bo preizkušnja v Nemčiji čez slaba dva tedna.

Francesco Pecco Bagnaia je VN Katalonije končal v pesku že v prvem ovinku. Najhuje pri tem je, da je bil zgolj kolateralna škoda hude napake Japonca Takagija Nakagamija, ki je z nepremišljeno vožnjo sklatil dva dirkača. Ob Bagnaii še Alexa Rinsa, ki je ob tem utrpel poškodbo roke, ki jo ima medtem že v gipsu.

Z novo zmago in napako Aleixa Espargaroja je aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo še povečal naskok v SP, zdaj ima 147 točk, Esparagro pa 125. Enea Bastianini je kljub odstopu ostal tretji s 94, a se mu je z 91 že povsem približal Johann Zarco.

"Ne smeš in ne moreš tako odpeljati prvega ovinka. Sploh če si začel na dvanajstem mestu in ti je že uspelo prehiteti nekaj tekmecev. Nakagami je naredil prav to. In ni prvič, kar je najhuje," je bil brez dlake na jeziku član rdeče družine Francesco Bagnaia, ki je imel za dirko v Barceloni velike načrte, sanje pa so se končale že po nekaj sekundah dirke. "Jasno, v našem športu se pogosto dogajajo takšne stvari. Večino njih ne moreš predvideti in se jim tudi ne moreš izogniti. Upaš lahko le, da se ti ne zgodi kakšen Nakagami, kot se je nam v prvem ovinku," je za Corriere Dello Sport dejal Bagnaia, ki je težko sprejel ničlo na kontu po dirki v Barceloni.

"Nakagami je z nepremišljenim manevrom v nevarnost spravil predvsem sebe. Po vseh teh letih in pridobljenih izkušnjah se takšne stvari, kot so se njemu, enostavno ne bi smele zgoditi. Jaz osebno ne morem opravičiti takšnega dejanja. Popolnoma narobe je ocenil situacijo in ob tem ni mislil na druge. Nedopustno, milo rečeno. Lahko bi se vse skupaj končalo tudi tragično, sama sreča je, da ni prišlo do kakšne poškodbe," je nadaljeval Bagnaia, ki upa, da navkljub bolečemu, podaljšanemu vikendu v Kataloniji še ni povsem izpadel iz boja tudi za končni naslov svetovnega prvaka. Ta se po novi zmagi vnovič nasmiha Francozu Fabiu Quartararoju, ki je z razredčeno konkurenco hitro prevzel vajeti v svoje roke in že po nekaj krogih je bilo jasno, da bodo tekmeci težko prišli blizu 23-letnemu dirkaču iz Nice, če ne bo naredil kakšne napake.

Svetovni prvak je ni naredil, jo je pa nato eden od tistih, ki so bili najbližje. Za drugo mesto sta se namreč dolgo borila Martin in domačin Aleix Espargaro. Slednji je pred koncem dirke prišel na drugo mesto in kazalo je, da se bo v seštevku SP zaostanek za Francozom, pred današnjo dirko ju je ločilo osem točk, le malenkostno povečal. Nato pa je naredil začetniško napako, zaradi katere so se v garaži Aprilie le držali za glave. Ko je namreč v predzadnjem krogu prevozil ciljno črto, je upočasnil in dvignil roke, misleč, da je že konec dirke. Preden je ugotovil, da se je pošteno uštel, pa je bil že na petem mestu.

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: AP

Quartararo? Eden najboljših vseh časov

Francesco Pecco Bagnaia je ob koncu pogovora za Corriere Dello Sport na vsa usta hvalil vodilnega v prvenstvu, hkrati tudi aktualnega prvaka Fabia Quartararoja. "Vesel sem, da imam takšnega konkurenta v karavani, kot je Fabio. Gre za enega najboljših dirkačev v zgodovini sploh," je prepričan 25-letni Torinčan, ki se zaveda, da je boj za naslov svetovnega prvaka zanj težko ulovljiv. "Ob takšnem Fabiu je naloga še bolj zahtevna. Točkovni zaostanek je velik, toda lani smo bili v določenem delu sezone na 70, leto pa smo končali z zaostankom zgolj 26 točk. Dirk je še veliko, lahko se zgodi še marsikaj. Je pa dejstvo, da je prav Fabio največji favorit za končni naslov."