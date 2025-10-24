Bagnaia zanikal govorice: Tudi ko je Marc doma, imam težave

Dvakratni svetovni prvak se je mučil skozi celotno sezono z motociklom GP25, po poletnem premoru pa je njegova forma še dodatno padla. Čeprav je zmagal na VN Japonske, je na treh od zadnjih štirih dirk ostal brez točk, uspeha iz Motegija pa ni uspel ponoviti.
Pritisk je zdaj še večji, saj mora Francesco Bagnaia nositi Ducatijeva pričakovanja v odsotnosti novega prvaka Marca Marqueza, ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono.
Velik del sezone so prav psihološki pritisk skupne garaže z Marquezom navajali kot glavni razlog za težave Italijana. Tudi njegov mentor Valentino Rossi je v začetku tedna dejal, da je to pomemben dejavnik.
Bagnaia pa je na VN Malezije to odločno zavrnil: "Lahko govorim karkoli, ljudje bodo verjeli, kar bodo želeli. Težave sem imel že prej, ko je bil Marc na stezi; imam jih tudi zdaj, ko je doma. Iskreno, težave so drugačne."
Začetek vikenda v Maleziji zanj ni bil idealen, saj si ni zagotovil neposrednega mesta v drugi kvalifikacijski skupini. Kljub temu pravi, da je naredil korak naprej, neuspeh pa pripisuje zmedi ob koncu kvalifikacij.
"Ob koncu treninga je bilo malo kaosa in nismo se prebili v drugo skupino. Naredili smo majhen korak naprej; dejansko smo bili na obeh treningih precej spredaj, čeprav se je potem zgodilo, kar se je pač zgodilo," je pojasnil Bagnaia.
"A moramo ostati mirni, v soboto nas čaka zelo pomemben in težak prvi kvalifikacijski krog. Vsekakor upamo, da se bomo izboljšali," se še nadeja italijanski šampion, ki bo skušal sezono 2025 čim prej pozabiti.
