Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Bagnaia zanikal govorice: Tudi ko je Marc doma, imam težave

Sepang, 24. 10. 2025 18.21 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

Francesco Bagnaia je zavrnil ponavljajoče se trditve, da so njegovi slabi rezultati posledica dejstva, da se mu je v garaži Ducatija pridružil Marc Marquez. "Tudi zdaj, ko je Marc doma, imam težave," je iskreno priznal Italijan.

Francesco Bagnaia nikakor ne najde poti iz krize.
Francesco Bagnaia nikakor ne najde poti iz krize. FOTO: Profimedia

Dvakratni svetovni prvak se je mučil skozi celotno sezono z motociklom GP25, po poletnem premoru pa je njegova forma še dodatno padla. Čeprav je zmagal na VN Japonske, je na treh od zadnjih štirih dirk ostal brez točk, uspeha iz Motegija pa ni uspel ponoviti.

Pritisk je zdaj še večji, saj mora Francesco Bagnaia nositi Ducatijeva pričakovanja v odsotnosti novega prvaka Marca Marqueza, ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono.

Velik del sezone so prav psihološki pritisk skupne garaže z Marquezom navajali kot glavni razlog za težave Italijana. Tudi njegov mentor Valentino Rossi je v začetku tedna dejal, da je to pomemben dejavnik. 

Preberi še 'V garaži ga je izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez'

Bagnaia pa je na VN Malezije to odločno zavrnil: "Lahko govorim karkoli, ljudje bodo verjeli, kar bodo želeli. Težave sem imel že prej, ko je bil Marc na stezi; imam jih tudi zdaj, ko je doma. Iskreno, težave so drugačne."

Začetek vikenda v Maleziji zanj ni bil idealen, saj si ni zagotovil neposrednega mesta v drugi kvalifikacijski skupini. Kljub temu pravi, da je naredil korak naprej, neuspeh pa pripisuje zmedi ob koncu kvalifikacij.

Francesco Bagnaia se je z naslovom prvaka okitil v letih 2022 in 2023.
Francesco Bagnaia se je z naslovom prvaka okitil v letih 2022 in 2023. FOTO: Profimedia

"Ob koncu treninga je bilo malo kaosa in nismo se prebili v drugo skupino. Naredili smo majhen korak naprej; dejansko smo bili na obeh treningih precej spredaj, čeprav se je potem zgodilo, kar se je pač zgodilo," je pojasnil Bagnaia.

"A moramo ostati mirni, v soboto nas čaka zelo pomemben in težak prvi kvalifikacijski krog. Vsekakor upamo, da se bomo izboljšali," se še nadeja italijanski šampion, ki bo skušal sezono 2025 čim prej pozabiti. 

Preberi še Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Acosta pa na drugem
motogp vn malezije francesco bagnaia
Naslednji članek

Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Acosta pa na drugem

SORODNI ČLANKI

Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Acosta pa na drugem

Desetletje od velikega incidenta: Krivec Rossi ali Marquez?

'V garaži ga je izrinil neugoden in hitrejši moštveni kolega Marquez'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
24. 10. 2025 19.01
MM jih je tako deklasiral, da je lahko zadnjo četrtino sezone v svoji dnevni sobi, pa bo se vedno gladko prvak. Malo se naj zamislijo.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306