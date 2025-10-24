Bagnaia zanikal govorice: Tudi ko je Marc doma, imam težave

Dvakratni svetovni prvak se je mučil skozi celotno sezono z motociklom GP25, po poletnem premoru pa je njegova forma še dodatno padla. Čeprav je zmagal na VN Japonske, je na treh od zadnjih štirih dirk ostal brez točk, uspeha iz Motegija pa ni uspel ponoviti.

Pritisk je zdaj še večji, saj mora Francesco Bagnaia nositi Ducatijeva pričakovanja v odsotnosti novega prvaka Marca Marqueza, ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono.

Velik del sezone so prav psihološki pritisk skupne garaže z Marquezom navajali kot glavni razlog za težave Italijana. Tudi njegov mentor Valentino Rossi je v začetku tedna dejal, da je to pomemben dejavnik.