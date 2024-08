Bagnaia o Marcu: Katastrofa bo, če se bova začela dreti drug na drugega

"V zadnjih dveh sezonah sem doživel veliko situacij na tem področju. V sezoni 2022 sem osvojil naslov, ko sem začel z 91 točkami zaostanka. V prejšnji sezoni sem zmagal, ker sem v prvenstvu vodil od začetka sezone, bolj ali manj. Zato se učimo. Zato želim nadaljevati na tak način in zmagovati, zmagovati in zmagovati. Trenutno se počutimo odlično. Ne želim reči, da je to najboljša različica mene, a zagotovo sem na odlični ravni. Doma veliko delam na tem, da bi bil vedno konkurenčen, vedno popoln in da se v nobeni situaciji ne bi počutil utrujenega. Zato mislim, da mi to zelo pomaga pri doseganju takšnih rezultatov," je svoj pristop v letošnji sezoni opisal zmagovalec v zadnjih dveh sezonah.

Francesco Bagnaia je sezono začel slabo, sledile pa so štiri zaporedne zmage in prevzem vodstva v skupnem seštevku, a serija zmag se je končala v Silverstonu. Njegovo tretje mesto na VN Velike Britanije je z zmago izkoristil Jorge Martin , ki ima z 241 zbranimi točkami pred Italijanom tri točke prednosti pred odhodom v Spielberg. Bagnaia se ni prvič znašel v zaostanku, zadnji dve sezoni pa je vseeno končal kot prvak.

V prihodnji sezoni bo do zdaj Ducatijevo moštvo Prima Pramac prevzela Yamaha. Jorge Martin bo odšel v Aprilio, kjer se mu bo pridružil Marco Bezzecchi, v KTM pa bo iz tovarniškega moštva Ducatija odšel Enea Bastianini, kjer se mu bo pridružil do zdaj Aprilijin Maverick Vinales. Osemkratni prvak Marc Marquez bo zapustil brata Alexa Marqueza in iz poltovarniškega moštva Gresini prestopil v tovarniško moštvo Ducati, kjer se bo z Bagnaio boril za svoj deveti naslov. To pomeni, da Bagnaia naslednjo sezono ne bo imel na voljo podatkov številnih izkušenih dirkačev, ki so do zdaj dirkali pod okriljem Ducatijevih tovarniških in poltovatniških moštev.

"Zato bo pomembno, da smo močnejši in da vsakič znova začnemo z ničle. (Redno) gledam podatke najljubših dirkačev. Gledam na primer podatke Marca in v sedmem in osmem ovinku je opravil zelo dobro delo. Zato sem sledil temu, kar je počel, in se izboljšal. V bistvu, ko imaš podatke osmih tekmovalcev, je to najboljši in najhitrejši način za izboljšanje. Imeli bomo tri tekmece več, vendar brez možnosti vpogleda v njihove podatke," je nove izzive v prihodnji sezoni predstavil Bagnaia.