Bagnaia o Martinu: Njegov slog vožnje je popoln za Aprilio

Osem izmed dvajsetih dirkaških vikendov aktualne sezone razreda motoGP je za nami in kot kaže se bosta tudi letos za naslov prvaka do konca borila Francesco Bagnaia in Jorge Martin. Italijan in Španec sta bila še nedavno blizu tega, da prihodnje leto postaneta moštvena kolega, a se to ne bo zgodilo, saj je Martin izbral Aprilio, ki bo po besedah Bagnaie idealen motor zanj.

10. To je številka, s katero bi lahko opisali predstavo aktualnega prvaka razreda motoGP Francesca Bagnaie minuli dirkaški vikend v Assnu, kjer je dobil tako sprint, kot tudi nedeljsko dirko. Hkrati pa je to tudi točkovan razlika med prvakom in vodilnim v skupnem seštevku Jorgejem Martinom. Tako kot lani, sta tudi letos Ducatijeva dirkača korak pred vsemi ostalimi in se bosta spopadla za naslov prvaka, ki bi bila za Bagnaiao tretji (zaporedni), za Martina pa prvi.

27-letni Italijan, ki je se je minulo nedeljo v Assnu razveselil že svoje pete zmage v sezoni, je pohvalil tekmeca, ki mu je bil tudi tokrat od začetka do konca za petami. "Mislim, da je Jorge zelo močan dirkač. Njegova hitrost in občutek za zaviranje sta fantastična. Vselej je nevaren, zato me drži na visokem nivoju," je o glavnemu konkurentu za naslov prvaka po dirki v Assnu za TNT Sports povedal Bagnaia.

Jorge Martin in Francesco Bagnaia sta v Assnu dvakrat skupaj stala na zmagovalnem odru FOTO: MotoGP icon-expand

Čeprav se je dolgo govorilo, da si bosta Bagnaia in Martin v prihodnji sezoni delila garažo, se je Martina odločil za prestop v Aprilio, kjer bo naposled le dobil tovarniški sedež, ki se mu je tako dolgo izmikal. Bagnaia je ob tem prepričan, da se bo Martin s tovarniškim motociklom bodoče ekipe odlično znašel: "Z Aprilio bo v naslednji sezoni dober, saj je njegov slog vožnje popoln za Aprilio. Verjamem pa tudi, da bo v tej sezoni še močnejši kot je, saj je sedaj razbremenjen."

Francesco Bagnaia in Jorge Martin FOTO: MotoGP icon-expand

Italijan pričakuje, da v drugem delu sezone ne bo razbremenjen le Martin, temveč tudi preostali dirkači, ki so si v krajšem predpoletnem premoru zagotovili sedež za prihodnjo sezono. "Martin je v odlični formi, Marc Marquez dobro opravlja svoje delo, pri Pedru Acosti, Mavericku Vinalesu in mnogimi drugimi dirkači pa bomo videli, da bodo v tem drugem delu prvenstva, ko so podpisane vse pogodbe, bolj svobodni in se lahko osredotočijo na vožnjo," je o tem povedal dvakratni prvak razred motoGP.

Bagnaia je v Assnu že tri leta neporažen FOTO: Profimedia icon-expand

"Neverjetno je, kako hitri smo na vseh dirkališčih. Na vsaki stezi smo povprečno za šest, sedem desetink hitrejši kot lani. Konkurenca je fantastična in mislim, da je to najvišja raven, ki smo jo kadarkoli v prvenstvu. To mi je všeč," je pred selitvijo v Sachsenring, kjer bo ta konec tedna potekala velika nagrada Nemčije, še povedal Bagnaia, ki bo imel priložnost, da se še pred poletnim premorom povzpne na vrh skupnega seštevka.