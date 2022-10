Bagnaia odkrito: Po Japonski sem bil zelo jezen

"Bilo je prisotnih kar nekaj nihanj, a sem na srečo znal odgovoriti na vsak napad tekmeca/-ev. Do konca sezone so namreč ostale le še tri dirke in vsaka nova uvrstitev na zmagovalni oder bi bila lahko odločilna. Bil sem prepričan, da bo Quartararo v igri za zmago, toda to je naš nepredvidljiv šport, ko so na vsaki dirki možni številni scenariji. Vesel sem tudi zaradi moštvenega kolega Jacka Millerja, ki je vse do konca zasledoval svoj osebni cilj. Če potegnem črto pod ta konec tedna na Tajskem, sem na koncu dneva lahko zelo zadovoljen s točkovnim izplenom," poudarja Bagnaia, ki se že veseli nove preizkušnje čez 14 dni v Avstraliji.

"Tudi v deželi tam spodaj bom storil vse, da Quartararoja ujamem na levi nogi. Čeprav je točkovna razlika med nama minimalna (219:217), se lahko že po naslednji dirki v Avstraliji vse skupaj znova obrne na glavo. Pomembna bosta dober strateški načrt in ustrezna izbira pnevmatik. V moštvu prevladuje izjemno vzdušje, zato se moram vsem skupaj iskreno zahvaliti za vso pomoč in podporo, ki mi ju nudijo," je še dodal italijanski dirkač.